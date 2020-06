GRANDE SFORZO

VENEZIA Potenziamento della rete di navigazione, integrazione di quella automobilistica, rafforzamento della rete di vendita Venezia Unica. Da lunedì parte la Fase 3 del servizio di trasporto pubblico, possibile grazie all'accordo sottoscritto dal Comune, Gruppo Avm e organizzazioni sindacali. Un intervento atteso, dopo i disagi e le conseguenti polemiche sull'insufficienza dei mezzi, in centro storico e in terraferma, alle prese con le riduzioni di capienza e mentre, poco per volta, iniziano a tornare i turisti in aggiunta ai pendolari. Molte le novità. Nel servizio di navigazione ci saranno corse ogni 12 minuti per la linea 1 da piazzale Roma al Lido via Canal Grande, la 2 per San Marco-San Zaccaria via Canale della Giudecca e la 2/ per Rialto. La 3 andrà da piazzale Roma a Murano ogni mezzora o 20 minuti, le 4.1 e 4.2 da e per Murano ogni 20 minuti così come le 5.1 e 5.2 e la 6 da e per il Lido. Vengono ripristinate tutte le corse delle linee 11,13, 17 e 22, la 12 da Fondamenta Nove a Treporti via Murano e Burano sarà ogni mezzora (collegamento con Atvo per Punta Sabbioni), così come la 14 da San Marco-San Zaccaria per Punta Sabbioni (on line su www.actv.it tutte le tabelle orarie complete). Per il servizio automobilistico sono previste nuove corse extraurbane della 8AE da Marcon a Mestre, della 17E da Caltana a Mirano; della HE da Noale a Martellago e della 55E da Dolo a Calcroci, da Calcroci a Padova e viceversa. Vengono, inoltre, attivate nuove corse della linea 16 tra Rizzardi e Fusina e della 47H tra Asseggiano e l'ospedale. Sempre in ambito urbano è modificata la percorrenza della navetta PK1 tra il parcheggio scambiatore gratuito ai Pili e Venezia, con doppia fermata a piazzale Roma e Tronchetto il sabato, la domenica e i festivi, dalle 9 in poi. Quanto alle reti di vendita Venezia Unica, da domani riapre il punto di San Marco, da lunedì i seguenti punti: stazione Santa Lucia, garage comunale di piazzale Roma, aeroporto Marco Polo, San Marco Vallaresso, Giardinetti, San Zaccaria monumento Vittorio Emanuele, San Zaccaria Pietà, Mirano.

LAVORO COMPLESSO

«L'accordo raggiunto con senso di responsabilità da parte dei sindacati ci permette di dare il miglior servizio ai cittadini», dichiara l'assessore al Bilancio e alle Partecipate Michele Zuin. «Conciliare le esigenze dei cittadini, la salvaguardia dei posti di lavoro e la sostenibilità aziendale è un lavoro complesso e delicato in un momento di grande incertezza», sottolinea il dg di Avm Giovanni Seno. Il potenziamento è atteso soprattutto nella città d'acqua dove vaporetti e motoscafi sono spesso presi d'assalto: ieri un mezzo proveniente dal Lido era talmente pieno che il capitano ai Giardini ha chiesto alla gente di scendere, quindi di fronte al diniego dei passeggeri si è rifiutato di ripartire restando attraccato all'imbarcadero. L'azienda, intanto, ricorda che sulla rete automobilistica, già da lunedì scorso, le due linee del tram sono tornate a 6 corse l'ora; il 2 tra Carpenedo e Venezia da 4 a 5; il 3 tra Marghera e l'ospedale da 1 a 2; sono state aggiunte corse per il 4 da Favaro a Venezia mentre il 4L da Mestre centro a Venezia è tornato a 6 corse; 2 corse all'ora per il 5 tra Campalto e Venezia, ma sono tornate quelle serali; da 2 a 3 corse all'ora per il 6 tra Spinea, Chirignago, Marghera e Venezia e il 6L tra Marghera e Venezia. Ancora: da 1 a 2 corse per la linea 9 tra via Tevere e San Liberale, la 10 per Gazzera e Asseggiano, la 15 tra la stazione e l'aeroporto, la 18 tra la stazione e Ca' Sabbioni, la 43 tra Venezia e la stazione; da 2 a 3 corse per la 19 tra Venezia e Favaro. Corse aggiuntive anche per la 12L tra Venezia e piazza Barche. Invariato il servizio per la linea 7 tra Venezia e Spinea, ripristinato per la 66, 7L, 13, 20, 21, 24, 24H, 31H, 32H, 45, 45H, 48H, 53, 80, 81F, 84, 86, N1 e N2. Sull'extraurbano ci sono nuove corse per la 58E tra Cavarzere e Piove di Sacco, la 58RE tra Cavarzere e Fusina (Enel), la 60E tra Cavarzere e Stra, la 67RE tra Venezia e Piove di Sacco, la 81E tra Cavarzere e Sottomarina e la 82E tra Sottomarina e Dolo. A Chioggia per le linee 1, 2, 6 e 7.

