GRANDE NERVOSISMO

VENEZIA La paura da coronavirus torna a farsi sentire, complici numeri da contagio che nelle ultime settimane hanno ripreso a salire. Ma ciò che forse preoccupa di più è il nervosismo che si respira. Che sta trasformando le persone a giudici intransigenti, pronti a puntare il dito o peggio, a prendere a male parole o addirittura ad alzare le mani contro chi le regole le segue con minor scrupolo. Ecco allora che Venezia, in un contesto d'emergenza sanitaria come quello attuale, si ritrova a fare da teatro. E questa volta per le dinamiche legate all'utilizzo dei dispositivi di protezione che dalla mezzanotte del 13 ottobre sono diventati nuovamente obbligatori per legge. Anche all'aperto e non solo dopo le 18, nei luoghi più affollati. La conformazione stessa della città porta inevitabilmente ad incontrarsi: nelle calli, nei campi, nelle fondamente. Come pure a ritrovarsi stretti l'uno accanto all'altro nei vaporetti. Nel loro quotidiano i veneziani si sfiorano di continuo e si fermano per strada tra una chiacchiera e l'altra. Un'antica abitudine che neanche il covid è riuscito a scalfire. E in tutto questo c'è un aspetto che ormai salta all'occhio.

GESTI DI INTOLLERANZA

Negli ultimi tempi si sono registrati in città episodi d'intolleranza più o meno eclatanti legati alla questione mascherine. Spesso aggressioni vere e proprie che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Basti pensare alla rissa di agosto, in un vaporetto affollato, che ha avuto per protagonista un turista che, rifiutatosi di indossare la mascherina, è stato allontanato con forza dagli altri passeggeri. Fino all'ultimo fatto, avvenuto martedì pomeriggio scorso. E raccontato ieri in diretta anche nel corso della trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque. Erano le 16.30 circa quando Nicola Scaggiante, 29enne di Marghera ma da tempo residente a Berlino, dove lavora, a Venezia per qualche giorno di vacanza, stava passeggiando con due amiche lungo la Strada Nuova. «Avevo la mascherina abbassata sul mento in quanto, chiacchierando, gli occhiali mi si appannavano di continuo», dice il giovane ammettendo la propria leggerezza, dovuta anche al fatto che a suo dire a Berlino c'è un po' più di elasticità. «Lì non abbiamo vissuto lo stress del lockdown perché abbiamo sempre potuto uscire, pur con delle limitazioni».

IL RACCONTO

Questo l'accaduto: «Un signore sulla quarantina, veneziano e mai visto prima, mi ha placcato dandomi spintoni per non farmi passare e incitandomi a tirare su la mascherina perché stavo impestando la sua famiglia», continua, raccontando che l'uomo, aggressivo, era in compagnia della figlia piccola e della moglie. La risposta di Nicola è stata puntuale, un po' concitata, alzando la mascherina su naso e bocca per calmare gli animi. Ma non è bastato: ripreso il cammino, dopo circa 500 metri il ragazzo è stato di nuovo raggiunto dal tizio, intanto allontanatosi dalla famiglia. Il fatto è avvenuto di fronte al ristorante giapponese a pochi passi da campo Santi Apostoli. «Mi ha strappato gli occhiali di dosso, tanto da causarmi un graffio in viso, ed ha iniziato a dirmi di non muovermi perché avrebbe chiamato i Carabinieri per farmi dare la multa. Al che gli ho tolto il cellulare dalle mani e lui mi ha sferrato due pugni: sull'occhio e sulla fronte. Mentre il terzo è andato a vuoto perché mi sono spostato». Una volta arrivati i Carabinieri chiamati da un'amica insieme al personale del Suem, Nicola è stato accompagnato all'ospedale Civile per accertamenti. Quattro i giorni di prognosi e un occhio nero il risultato di un pomeriggio da dimenticare.

PARTE LA DENUNCIA

Oggi intanto partirà la denuncia, anche se il giovane ha già in programma di rientrare presto a Berlino. «Avevo una mezza idea di tornare in Italia, ma ora Episodi simili non mi erano mai capitati. Il coronavirus ci ha messi l'uno contro l'altro, la rabbia delle persone non ha più confini. La solidarietà tra i veneziani dimostrata dopo l'Acqua Granda? Io proprio non la vedo e non la sento». Intervenuto su quanto accaduto, il comandante della Polizia locale, Marco Agostini, commenta: «Prima del 13 ottobre l'obbligo di mascherina era solo dopo le 18 e in caso di assembramento». Insomma, il ragazzo non aveva infranto le regole. «In ogni caso la violenza non è mai giustificata».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

