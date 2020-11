«Grande aleatorietà e incertezza». Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli si è espressa sul tema del Recovery Fund in Prima commissione del Consiglio regionale: «Se da un lato questa opportunità può proiettarci verso il futuro, dall'altro, però, il Governo non ha ancora definito quali siano alcuni degli aspetti in base ai quali poter operare delle scelte anche a livello locale e soprattutto capire quale sia il ruolo che si vuole attribuire alle Regioni in questa partita strategica». Il nodo riguarda il percorso avviato a livello nazionale per poter accedere alle risorse che l'Europa ha messo a disposizione degli Stati membri con l'obiettivo di arginare l'impatto devastante del coronavirus. I sei cluster entro i quali dovranno ruotare le proposte riguardano digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, la rivoluzione verde e transizione e tecnologica, le infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, il tema dell'equità sociale di genere e territoriale ed infine la salute. La Regione, tuttavia, si è già attivata: a settembre è stato dato mandato alle Direzioni centrali di raccordarsi con il territorio per individuare i progetti di investimento di ampia portata.

