Graffio di Okaka, l'Udinese ritrova i tre punti e il sorriso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sette punti, il ritorno al gol in casa dopo l'1-0 al Milan di fine estate, la seconda partita consecutiva portata a termine senza subire gol, la consapevolezza che con una punta (vera) in campo si possono sconfiggere gli avversari alla portata anche senza sudare più del consentito. Sono tutte le buone notizie che l'Udinese può mettere in archivio dopo la vittoria contro il Bologna. Un risultato che dà continuità al pareggio ottenuto nell'infrasettimanale di martedì contro l'Hellas Verona, ma che soprattutto riconsegna a Igor Tudor una...