Gpl, la Regione punta tutto sul ricorso al Consiglio di Stato

CHIOGGIANuovo incontro Zaiacomitato No Gpl: «Avanti assieme nel ricorso al consiglio di Stato contro Costa Bioenergie». Ieri mattina, prima dell'inaugurazione delle due gru al porto, il governatore del Veneto ha incontrato ancora una volta alcuni esponenti del Comitato cittadino che lottano per il blocco dell'apertura dell'impianto di Val da Rio.Un'occasione per fare il punto della situazione su quanto fatto finora e sulle prossime mosse. Il faccia a faccia è durato circa mezz'ora. Ad accompagnare Zaia c'era il responsabile dell'avvocatura...