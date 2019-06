Governo, M5s cede: rimpasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un'ora di colloquio tra Di Maio e Salvini sigla se non la pace, almeno una tregua dopo le tensioni elettorali e dopo la lettera di Bruxelles. Per i grillini è una sorta di resa incondizionata all'alleato che mette in un angolo velleità di elezioni anticipate a settembre, in cambio di una fitta agenda di temi made in Lega. Si comincia martedì, quando in consiglio dei ministri arriverà il secondo decreto sicurezza, e si prosegue su Tav e Autonomie. Il primo argomento consegue anche l'obiettivo di un mini rimpasto: con Toninelli, in uscita...