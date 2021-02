Questa mattina Mario Draghi varcherà il portone del Quirinale. E con ogni probabilità sarà l'ex presidente della Banca centrale europea, l'uomo che salvò l'euro con l'ormai famoso «whatever it takes» pronunciato nel 2012, a guidare il nuovo governo. E' questa la scelta di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, dopo il fallimento dell'esplorazione di Roberto Fico nella giungla rosso-gialla, archivia l'ipotesi del Conte-ter e dice no alle elezioni anticipate. Mattarella, dopo la resa di Fico e la rottamazione della maggioranza rosso-gialla a opera di Matteo Renzi, alle nove di sera si è rivolto al Paese: «Adesso ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze sanitaria, sociale, economica e finanziaria. Oppure quella di immediate elezioni anticipate». Scartata questa seconda strada, Mattarella ha rivolto un appello «alle forze politiche presenti in Parlamento affinché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non deve identificarsi con alcuna formula politica». Un esecutivo del Presidente, insomma.

Ajello, Conti e Gentili

