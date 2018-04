Governissimo o elezioni il dopo spaventa i leader

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Un incarico atteso e per certi versi temuto, visto che di fatto rappresenta temporalmente l'ultima occasione che hanno i partiti di comporre loro stessi un governo. L'esplorazione che avvierà oggi il presidente della Camera Roberto Fico per verificare i margini di un'intesa M5S-Pd, è cominciata in salita ancor prima del conferimento del mandato da parte del presidente della Repubblica. Seppur con motivi diversi e con l'obiettivo di tirarla ancora per le lunghe, non volevano un mandato mirato né la Lega, né il M5S e...