IL CASO

VENEZIA Per dieci giorni ha avuto la febbre alta tra 39 e 39,5. Stefano Gorghetto, leggenda reyerina e del basket veneziano, grande capitano orogranata, raggiunto al telefono parla con un filo di voce dal letto dell'ospedale San Camillo di Treviso per raccontare la sua lotta al Covid 19. Da quando, ieri pomeriggio, ha postato nella sua pagina facebook un post per ringraziare i medici e l'equipe sanitaria che lo hanno preso in cura, il suo cellulare ha iniziato a squillare. Amici, estimatori, tifosi della Reyer, tutti hanno voluto portare il loro incoraggiamento personale a un indimenticabile e amato campione. Un post secco, voluto dal capitano, anche in risposta ai negazionisti e a coloro che pensano di prendere sotto gamba il virus: Il Coronavirus mi ha devastato - esordisce Ghorghetto - ma l'aspetto positivo è che ho potuto constatare un'eccellenza come la sanità veneta. Ho avuto la febbre altissima per dieci giorni, durante i quali non avevo nemmeno la forza per premere il bottone del telecomando per accendere la televisione. Ora finalmente sto meglio. Sono stato ricoverato prima al Ca' Foncello di Treviso e da oggi (ieri ndr) al San Camillo di Treviso. Al Ca' Foncello hanno individuato una polmonite bilaterale, e pure la cura giusta con cortisone. Se il decorso della malattia continuerà confermando i progressi, tra 4-5 giorni spero di poter tornare a casa e proseguire la cura domiciliare. Ma desidero ringraziare tutti i sanitari per la loro ineguagliabile bravura. Gorghetto vive tra Treviso, dove ha spostato la sua base operativa, Venezia e il Lido. Anche il virus si è manifestato in modio subdolo. Mio figlio è risultato positivo - chiude l'ex reyerino - e per questo, più per scrupolo che per altro, anche se io non lo vedevo da dieci giorni, ho deciso di sottopormi al tampone. Sono risultato positivo prima al tampone rapido, poi al molecolare fatto il giorno seguente. In quel momento non avevo sintomi e stavo benissimo. La febbre si è alzata un giorno all'improvviso. (l.may.)

