Gli ultimi fuochi a colpi di gazebo, oggi scatta il silenzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CHIUSURAMESTRE (a.spe.)Ultimi botti, ieri, per la campagna referendaria che va in archivio dopo due mesi di confronto serrato, non senza aspre polemiche. In serata i comitati autonomisti, mestrini e veneziani, si sono radunati in piazza Ferretto per un brindisi. In precedenza, a partire dall'imbrunire, uno dopo l'altro sono spuntati più gazebo per la propaganda: primo in assoluto quello del Pd, con il segretario del circolo Pellicani Leandro De Rossi e alcuni volontari solerti nel distribuire ai passanti un volantino molto dettagliato con...