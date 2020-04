IN MUNICIPIO

BELLUNO Coronavirus, continuano le restrizioni in tutto il territorio nazionale. Anche nel comune di Feltre quindi gli uffici comunali rimangono chiusi al pubblico, e sono accessibili solo per urgenze e previo appuntamento telefonico. In relazione alla situazione Covid-19, gli uffici comunali di Feltre, fino al 13 aprile, riceveranno il pubblico solo su appuntamento telefonico o mail, e in caso di necessità e urgenza, negli orari di apertura reperibili sul sito istituzionale al link https://www.comune.feltre.bl.it/myportal/C_D530/amministrazione/uffici ove sono disponibili anche gli indirizzi mail. Per fissare gli appuntamenti, o chiedere informazioni, si potranno contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici: ufficio anagrafe 0439.885219 885297; Ufficio stato civile 0439.885220; ufficio cimiteriale 0439.885371; ufficio protocollo 0439.885229; ufficio polizia locale 0439.885300; ufficio nettezza urbana 0439.885285; ufficio fabbricati e cimiteri 0439.885343; ufficio viabilità 0439.885314; ufficio protezione civile 0439.885385; ufficio ambiente 0439.885340.

Parallelamente il comune prosegue nell'opera di prevenzione provvedendo, tramite la protezione civile e i volontari, alla distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Veneto a tutti i comuni del territorio regionale; in questi giorni è in corso il secondo giro di consegne a domicilio. Ha preso il via giovedì scorso 2 aprile, il secondo giro di distribuzione delle mascherine fatte pervenire dalla Regione a tutti i comuni del Veneto. Dopo che i volontari di Protezione Civile hanno consegnato nei giorni scorsi a ogni recapito una mascherina, ora ne verranno consegnate un numero uguale a quello dei componenti del nucleo familiare (meno una, ovvero quella già consegnata). Facciamo un esempio: ad un nucleo familiare di quattro persone saranno consegnate altre tre mascherine. Poichè raggiungere quasi 10mila recapiti (da parte di personale volontario) comporta necessariamente qualche errore o dimenticanza, può succedere che alcuni nuclei non ricevano le mascherine. Se ciò fosse accaduto per il primo giro o dovesse capitare per il secondo è possibile segnalare direttamente al centro operativo comunale (C.O.C.) al numero 0439.847309 o 0439.885385 di non aver ricevuto le mascherine e queste vi saranno recapitate.

Eleonora Scarton

