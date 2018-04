CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gli studenti fuori sede ora preferiscono Mestre. Il mercato immobiliare legato agli affitti agli universitari di Ca' Foscari e Iuav tende a spostarsi in terraferma, dove peraltro cresce il polo universitario del Campus di via Torino. Una questione economica ma anche pratica: se in centro storico per un mini si pagano 750-800 euro al mese, a Mestre se ne pagano 500 e nei Comuni limitrofi anche 400. Ma negli ultimi anni non sono poche le famiglie che hanno deciso di fare un passo ulteriore comprando gli appartamenti per i figli. Anche in questo...