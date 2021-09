Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SENTINELLEVENEZIA Ci sono anche due scuole del territorio di competenza dell'Ulss 3 Serenissima, tra le scuole sentinella della provincia di Venezia individuate in tutta la regione per la campagna di monitoraggio del covid, alla ripresa della didattica in presenza per tutti a partire da lunedì prossimo. Si tratta dell'istituto comprensivo Daniela Furlan di Spinea, nell'ambito delle primarie e secondarie di primo grado (le medie), quattro...