CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI STOP DEL COMUNEVENEZIA Una cosa è certa, fino a due anni fa nessuno ha provato a resistere allo scempio commerciale cui hanno portato le liberalizzazioni. Invece, è stato dimostrato che qualcosa, sempre poco, si può fare. Mettere ad esempio, i bastoni tra le ruote a chi usano Venezia solo per guadagnarci sopra vendendo porcate a poco prezzo e guadagnando comunque somme ingenti, trasformando in albergo gli storici palazzi o vendendo prodotti alimentari da mangiare per strada sapendo benissimo che non c'è un posto in città dove poter...