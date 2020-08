GLI STAGIONALI

BELLUNO Sono nel pieno della stagione, ma in testa hanno il viaggio di ritorno, ad ottobre, quando le gelaterie chiudono. Tra titolari e dipendenti, quello dei gelatieri è uno squadrone che conta 5000 bellunesi - di cui 800 proprietari. In autunno dalla Germania, faranno dietro front dopo otto mesi di lavoro nei più 1000 punti vendita. Un ritorno a casa più agognato come non mai in questo 2020 messo in ginocchio dalla pandemia.

«Per il logorio mentale, per lo stress collegato alle norme di prevenzione del Covid 19, quest'anno la voglia di tornare nei propri paesi e paesini è sentita e forte», conferma Dario Olivier, presidente dell'Unione gelatieri artigiani italiani in Germania (Uniteis). Ad essere state prese di mira, all'inizio della diffusione del virus, sono state proprio le gelaterie.

I clienti che, in lunghe file, aspettavano il loro turno per godersi il cono o la coppetta colma di palline era considerato assembramento. «Le regole in Germania sono state molto più blande che in Italia è il ritratto della situazione portato da Olivier - e le misure precauzionali, cioè l'uso di mascherine e il distanziamento, non venivano sentite come pressanti. Quindi stavano in dieci ad aspettare il turno, ma troppo vicini di fatto, ad aprile, alcune regioni hanno fatto chiudere le gelaterie. Ma la gestione per land ha fatto sì che a pochi chilometri di distanza c'era chi poteva tenere aperto e chi è stato costretto, per 2-3 settimane, a tirare giù le serrande».

Una situazione sbloccata proprio da Olivier che non ha esitato a chiamare Berlino, contattando la ministra tedesca per l'Alimentazione e l'agricoltura. «Le ho parlato, sottolineando che noi italiani siamo stati ligi alle regole, e lei ne era consapevole è la premessa del presidente Uniteis le proposi, quindi, di permettere la riapertura con la clausola che ogni gelatiere si impegnasse a mettere del personale a controllare la fila di avventori, con il rispetto della norma di un metro e mezzo di distanza». Patto fatto, con vantaggiosa ricaduta su tutte le gelaterie, anche quelle non gestite da italiani.

Le gelaterie bellunesi, diventate un simbolo del made in Italy, coprono l'intero territorio tedesco, con densità maggiore nella zona della Ruhr (Nord Reno-Westfalia). «Era l'area ricca, con alta densità di popolazione, dove giunsero i primi nostri emigranti nel secondo dopoguerra», porta la precisazione storica il presidente Uniteis, Dario Olivier. Minore, invece, la presenza nelle città della ex DDR. In realtà la storia dei gelatieri parte da ben prima, nella seconda metà del XIX secolo. «Ci fu una prima ondata - spiega il capo di Uniteis - a partire dal 1860 quando se ne andarono alla volta di Vienna e Budapest, allora sotto l'Impero Asburgico, città dove ancora oggi sono attive alcune gelaterie bellunesi». Ma non solo Germania, Austria e Ungheria sono state mete degli artigiani del gelato, per lo più zoldani e cadorini. «Anche in Olanda vi sono una cinquantina di attività gestite da bellunesi», precisa Olivier.

Una caratteristica li unisce: la stagionalità. Con la doppia casa, una fissa in terra bellunese. «In realtà è una peculiarità di molta l'emigrazione nostrana - conclude il presidente si tende a lasciare a casa la famiglia, facendo sì che i figli frequentino le scuole di qui, in Italia».

