GLI SPETTACOLI

MESTRE «Ciak, motore, azione»: il cinema riparte. Dopo più di tre mesi di chiusura forzata le sale possono nuovamente aprire le porte al pubblico. Ma tra la potenza e l'atto c'è tutta la realtà delle cose, che rivela come le strutture attualmente operative siano davvero poche, e come gli spettatori latitino, con pochissimi ingressi durante la settimana, una tendenza confermata anche nel weekend, quando alcuni nemmeno ancora sapevano della riapertura.

OFFERTA CONTENUTA

Una di quelle attività che ha deciso di riprendere le proiezioni è Img Cinemas Mestre, e più precisamente il multisala Candiani, mentre quello di via Palazzo rimane chiuso. «Abbiamo sospeso tutto dal 23 febbraio - ricorda il titolare Gianantonio Furlan - oggi siamo una delle circa trenta sale aperte in Italia, di sicuro la prima del Triveneto. Ma lavoriamo al 50 per cento - riconosce - la risposta delle persone dipende da cosa possiamo offrire, e in questo momento la nostra offerta è necessariamente contenuta. Non ci sono film nuovi - spiega -, arriveranno solo da metà luglio, quando si sbloccherà il mercato americano, per questo motivo l'affluenza non è molto alta, vengono solo i fedelissimi. Però c'è curiosità - racconta - e nessun timore in tema di sicurezza, gli utenti non hanno paura. Ci vorrà del tempo - prosegue - qualche mese, spero non di più, e poi non dimentichiamoci che è bassa stagione per il cinema, quindi siamo a metà regime di un periodo già di magra di suo. Ad ogni modo - conclude - dopo quattro lunghi mesi, era importante dare un segnale alla gente, il giorno uno non poteva tardare ulteriormente, anche perché con le risorse e gli ammortizzatori sociali limitati non potevamo tenere chiuso all'infinito».

REGOLE DEFINITE

Le regole per godersi di nuovo il grande schermo sono ben definite: distanziamento interpersonale di almeno un metro, obbligo di mascherina fino al raggiungimento della poltrona assegnata e poi alla fine del film, ovvero durante il deflusso verso l'uscita; in sala, oltre ai dispositivi per l'igienizzazione delle mani, è garantito il mantenimento di un posto di separazione tra gli spettatori, tranne per i componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e chiunque non sia soggetto al distanziamento in base alle disposizioni vigenti. La struttura è inoltre costantemente sanificata, e l'impianto di aerazione rispetta le attuali normative, escludendo dunque il riciclo di aria interna. Img consiglia infine di acquistare il biglietto online, ricordando che i dati personali saranno conservati per 14 giorni, sempre nell'ambito delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19. Ma cosa ne pensano i diretti interessati che durante il fine settimana sono entrati al Candiani? «Finalmente - commentano i coniugi Pagotto - bisogna aprire tutto, con così pochi contagi ormai i rischi sono la depressione di restare a casa e di non lavorare». Alessandra e Michele acquistano i biglietti per il film Favolacce delle 20: «Siamo qui per astinenza - dicono - non vedevamo l'ora, ne sentivamo il bisogno».

Per Teodor e Alvaro «la visione è sicura, la paura passata, anche se alcuni hanno ancora qualche remora». Ma non Maurizio, il cui «unico problema è capire come funzionano le nuove norme» e la cui «unica paura è quella di vedere un brutto film». Anche Valentina è «tranquilla», e pronta per Dna delle 18:35: «È la seconda volta che vengo - racconta - mi preoccuperò quando ci sarà più gente, per adesso non c'è un'anima». Dello stesso avviso la signora Ines che, ironica, afferma scherzando: «Al momento l'unico pericolo in sala è l'auto-contagio».

Luca Bagnoli

