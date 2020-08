L'APPELLO

Nuove stanze nei laboratori, palestre, ville e centri civici che diventano aule.

Il super-lavoro in corso in queste ore in tutti i comuni della città metropolitana, con le amministrazioni accanto ai dirigenti scolastici, mette in luce altri gravi problemi in vista dell'inizio della scuola: «Quando di fatto ci sono nuovi plessi o si prevedono entrate diverse, serve nuovo materiale e altro personale su cui al momento non abbiamo garanzie» spiega Roberto Vivian, referente per il Veneto del neonato Comitato nazionale dei Presidenti dei Consigli d'Istituto, che già riunisce 800 presidenti degli istituti italiani dei quali 60 veneti ma che continua a raccogliere nuove adesioni.

Il coordinamento veneto, nato proprio per confrontarsi in questa situazione difficile, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Mattarella, al premier Conte e alla ministra Azzolina per esprimere le forti preoccupazioni in vista del nuovo anno scolastico. «Sappiamo che non si possono risolvere i problemi scaricandoli sull'autonomia scolastica - scrivono -. E non sarà possibile farlo, con tutto l'impegno, se non vengono concessi gli organici docenti e Ata necessari, se non viene risolto il grave problema dei trasporti, se non viene assicurata agli alunni, anche quelli più fragili, una distanza di sicurezza minima che rende particolarmente pericolosi gli inevitabili spostamenti, o se si cercano soluzioni con la dad e gli accorpamenti che di didattico hanno ben poco».

SITUAZIONE

Nel veneziano la situazione, sotto il profilo delle classi pollaio, sembra essere sotto controllo: «Se a Venezia si riescono a garantire classi da 24 o 25 alunni, gli spazi attuali non sono comunque sufficienti per il distanziamento: si sta quindi lavorando per spostare le sezioni più numerose nell'aula magna, nei laboratori o all'esterno». Mira per esempio sposterà alcune classi in villa Mocenigo, Dolo nella ex sede universitaria e Spinea un centro civico. «Con i dirigente del mio istituto, l'Ilaria Alpi di Favaro Veneto, dopo aver ottenuti nuovi spazi dal Comune, stiamo facendo un grande lavoro per suddividere le entrate e le uscite in 3 diversi accessi, evitando di far incrociare contemporaneamente 200 persone. Ma manca personale e anche materiale: servono nuovi banchi più piccoli ma non è chiaro se arriveranno in tempo, e con l'organico attuale è impossibile gestire i flussi divisi». A Favaro, per fare un altro esempio di problema in realtà molto diffuso, le strutture sono vecchie e i genitori hanno chiesto la modifica dei serramenti per garantire 5 centimetri di areazione nelle classi. «Abbiamo tutti piani A, B e C perché vogliamo che i ragazzi tornino a scuola il 14 settembre e che lo facciano in sicurezza - conclude Vivian -. Non ci siamo ancora resi conto veramente di quanto abbiano subito negli ultimi mesi».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA