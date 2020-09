GLI SCONFITTI

TREVISO Manifesti abbandonati sulle sedie, silenzio e vuoto. La radiografia di una sconfitta annunciata ma che in ogni caso brucia nei volumi è tutta dentro le pareti della sede del PD trevigiano. Tracce di disimpegno già manifeste in campagna elettorale portano a un finale già scritto. Sul quale c'è poca voglia di commentare. Houston abbiamo un problema, verrebbe da dire. Un risultato che polverizza le opposizioni, che crea un disequilibrio evidente e che di fatto bastona il centrosinistra trevigiano.

LA DEBACLE

«Io mi sono fatto la bellezza di 62 gazebo, a partire dal 12 luglio. E questo risultato non mi sorprende. Sorprende forse che rischiamo di superare la Lega. Perchè i voti veri li ha presi Zaia e solo Zaia» riflette Andrea Zanoni, mentre i lentissimi scrutini ancora non gli danno alcun conforto di continuità nella riserva indiana delle opposizioni a Palazzo Labia. Capire il problema dove stia non è semplice: forse nel fatto che il partito non sia più l'abito giusto per gli elettori veneti? Il Pd non lo crede. «I dati confermano un passaggio elettorale difficile per il Partito Democratico nella provincia di Zaia, anche se risultiamo la terza forza politica in campo. I primi dati che emergono sulle preferenze per i candidati attestano inoltre la qualità della nostra lista. Lorenzoni si è messo a disposizione e ha dato il suo contributo creando l'unica coalizione possibile in queste condizioni. A questo riguardo rammarica la mancata unità del centrosinistra veneto, unica vera alternativa a Zaia, nonostante sia stata cercata con insistenza. Il risultato di liste create da figure autorevoli che ambivano a costituire un terzo polo dimostra come gli elettori in realtà contassero invece in un progetto politico con una coalizione di centrosinistra più ampia possibile e conferma inoltre come inseguire Zaia sui suoi temi di fatto non paghi». Secondo Giovanni Zorzi il problema è nella parcellizzazione delle liste. Una sinistra divisa, un po' in disarmo, troppo rilassata, che già la sera delle elezioni si indirizza galanti frecciate sui social (una è di Leone Cesare Cimetta s'indovina ad indirizzo Rubinato), non vince. La lentezza dello spoglio esacerba ulteriormente gli animi. Dalle prime proiezioni sull'esito delle elezioni regionali in Veneto emerge un massiccio ricorso al voto disgiunto, che rallenta l'andamento dello scrutinio.

COMMENTO DIFFICILE

«Sono contenta della risposta che c'è stata dalla città. Però ogni commento mi sembra prematuro -riflette Rachele Scarpa, astro nascente del Pd trevigiano- Speravo qualcosa in meglio, commentare un 75% a Luca Zaia è difficile». Andrea Zanoni è un veterano dell'opposizione. «Zaia è uno dei più bravi comunicatori d'Italia. Io, però, che sono stato in consiglio 5 anni, non ho paura di dire che quella fatta in Regione è una politica vuota. Il lockdown lo ha avvicinato moltissimo ai cittadini, ha saputo farsi benvolere. Noi, pur avendo lavorato tanto in termini di attività e presenza in consiglio, non siamo riusciti a comunicare e ad emergere. E abbiamo avuto l'ulteriore sfortuna di avere un candidato presidente che si è ammalato. Nel momento più delicato e importante di una campagna elettorale, quello in cui le persone vogliono andare a fondo e il contatto umano sarebbe stato fondamentale».

SBILANCIAMENTO

La composizione del consiglio comunale si farà oggi. Quel che è certo è che si rischia uno sbilanciamento importante. «Io credo che in ogni democrazia il ruolo delle minoranze sia fondamentale per controllare la maggioranza, questa sarà la situazione in cui ci troveremo in Regione -puntualizza Zanoni- tra l'altro rischiamo che la minoranza sia all'interno della maggioranza visti i voti presi dalla Lega e quelli presi dalla lista Zaia». Il segretario Zorzi ribadisce il sentiment del centro sinistra. «Zaia stravince perchè ha potuto tesaurizzare 4 mesi di presenza capillare sui media per l'emergenza Covid». Ma sui demeriti dell'opposizione è chiaro Zanoni. «In questi 5 anni passati dovevamo osare di più. Un mea culpa su questo va fatto. È inutile lavorare tanto se poi non trovi i mezzi per essere al passo con i tempi. Dobbiamo impegnarci in un'opposizione forte, dura e vera». Incita alla reazione anche il segretario provinciale del Pd. «L'impegno nostro è di lavorare a un'opposizione ancora più incisiva al sistema di potere di Zaia, cercando di far valere nei territori della nostra provincia i risultati che il governo sta ottenendo in un contesto di emergenza epocale. L'obiettivo che il Partito Democratico in Veneto si deve porre in modo fermo e assoluto è di creare da subito le condizioni per costruire un'alternativa credibile e autorevole, partendo da quanto di nuovo è stato espresso dai nostri candidati». Sul referendum, Zorzi annota come il dato della provincia di Treviso risulti più equilibrato rispetto a quello nazionale. «Serve ora uno sforzo per avviare il percorso delle riforme tenendo conto delle perplessità e delle istanze emerse durante il dibattito tra i comitati. Sarà importante salvaguardare la rappresentatività dei territori cominciando dalla nuova legge elettorale, come ribadito dal segretario nazionale Nicola Zingaretti».

Elena Filini

