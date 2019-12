CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SCONFITTIIl flop dell'affluenza affonda sul nascere il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia. Alle urne è andato solo il 21,73 per cento degli aventi diritto, e anche se in centro storico la percentuale è risultata maggiore (32,64), il quorum - decisivo per rendere valida la consultazione - è sempre rimasto un miraggio. Chi è andato a votare ha comunque premiato il sì alla separazione, ed è la prima volta che accade nella lunga storia dei referendum. Ma con un voto molto diverso a seconda dei territori: in terraferma ha...