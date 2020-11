GLI SCENARI

VENEZIA Venezia - con il Veneto - sono in area gialla, quella del cosiddetto livello di rischio nazionale. Scampato per il momento l'inserimento in quella arancione, di elevata gravità, che comporta restrizioni aggiuntive. Lo si è saputo solo ieri sera, dopo una giornata estenuante anche per il Comune di Venezia, bersagliato di richieste di chiarimenti da scuole, istituzioni, lavoratori, famiglie. E per tutto il pomeriggio in attesa di chiarimenti del Governo che solo alle 19 ha fatto slittare l'entrata in vigore del decreto da oggi a domani, mentre l'inserimento del Veneto (e quindi di Venezia) in zona gialla è stata comunicata dal premier Giuseppe Conte anche più tardi. Attese e cambi difficili da gestire. «Le scuole superiori aperte anche domani (oggi, ndr.), noi cambiamo ancora la programmazione Actv. Siamo sfiniti» ha twittato dopo le 19, con un pizzico di polemica, il sindaco Luigi Brugnaro.

Intanto, per cercare di fare un po' di chiarezza, Ca' Farsetti ha pubblicato sul suo sito e sui suoi social due tabelle che riassumono le novità dei due scenari: giallo, che a questo punto entrerà in vigore domani, e arancione, se mai si dovesse arrivare a tanto. Scaricabile anche il modello più recente di autocertificazione, che da domani sarà necessario per alcuni spostamenti.

LO SCENARIO GIALLO

Cosa cambia a Venezia da domani, con lo scenario giallo? Per prima cosa scatta una sorta di coprifuoco: dalle 22 alle 5 sono consentiti «esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». In questi casi serve l'autocertificazione. La didattica a distanza passa al 100% in tutte le superiori (salvi solo i laboratori). Aperte le altre scuole, ma con obbligo di mascherina dai 6 anni. Per il trasporto pubblico, torna il limite del 50% della capienza massima. Chiudono teatri, biblioteche, cinema e musei. Chiusura anche di mercati e centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole). All'aperto resta il divieto di assembramento e l'obbligo di almeno un metro di distanza. «Consentiti eventi, competizioni e allenamenti di interesse nazionale, a porte chiuse». Rimangono chiuse piscine e palestre, ma l'«attività sportiva di base è consentita all'aperto con distanziamento». Sale giochi, scommesse, bingo e casinò chiudono, anche se svolti in altri locali, come bar o tabaccherie. «Bar, pasticcerie e ristoranti aperti dalle 5 fino alle 18. Fino alle 22 si può prendere cibo da asporto (con divieto di consumarlo nelle adiacenze). Consentita la consegna a domicilio». Fin qui quel che ci aspetta da domani.

LO SCENARIO ARANCIONE

Ma la nota del Comune esamina anche lo scenario arancione. Se ci si dovesse arrivare, alle misure del profilo giallo se ne aggiungerebbero altre. In sintesi: vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio dichiarato arancione (che in teoria potrebbe non coincidere con l'intera Regione, ma ad esempio essere circoscritto a una sua parte), salvo che per «comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute, urgenza da giustificare, con modulo di autocertificazione». Consentiti gli spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. Permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (con l'autocerficazione). Vietati invece gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione, «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». In questo scenario chiusi al pubblico anche bar e ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Resta l'asporto fino alle 22. Uno scenario da mezzo lock down, per ora scongiurato.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA