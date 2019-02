GLI SCENARI ROVIGO Le possibili elezioni comunali di Rovigo di questa primavera,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SCENARIROVIGO Le possibili elezioni comunali di Rovigo di questa primavera, non potevano arrivare in un momento peggiore per la politica del capoluogo. Se il centrodestra appare compatto e gli resta da affrontare solo il problema di trovare il candidato più adeguato alla poltrona più importante della città, il centrosinistra è come un aquilone in una tempesta, perso tra le mille correnti e le differenti vedute su come amministrare la città.L'attuale sindaco Massimo Bergamin, ormai divenuto ufficialmente un uomo solo al comando di...