GLI SCENARI

MESTRE «Inutile nasconderlo, ci aspettavamo di più. Però resta il fatto che noi siamo stati determinanti per la vittoria al primo turno. Al sindaco Brugnaro i nostri complimenti per il suo grande risultato personale».

A dirlo è Andrea Tomaello, 30 anni, miranese, commissario provinciale della Lega, già assistente dell'ex ministro Fontana, salviniano di ferro, l'uomo che nell'ultimo anno ha tessuto i rapporti per costruire l'alleanza con Brugnaro e adesso è vicesindaco in pectore. I patti pre elettorali dicono che alla Lega spetta, appunto, il ruolo di vice e due assessorati, quello al Commercio che nella scorsa consiliatura ha visto tre donne leghiste lasciare in successione l'incarico e quello alla Sicurezza, tema molto caro al partito.

NUOVI EQUILIBRI

La Lega porta a casa il 12%, tre punti in più di cinque anni fa, un dato che tradotto in seggi significa l'elezione di cinque consiglieri: Silvana Tosi, Sebastiano Costalonga, Alex Bazzaro (che si sdoppierà col suo ruolo di deputato), Riccardo Brunello e Giovanni Giusto, consigliere delegato uscente alle Tradizioni. «Ci aspettavamo di più. Bravo al sindaco che ha saputo attirare sul suo profilo tantissime preferenze», spiega Tomaello che poi aggiunge: «Bene la coalizione, ma dati alla mano senza la Lega, Brugnaro sarebbe andato al ballotaggio. Siamo orgogliosi di essere stati determinanti per la vittoria al primo turno, evitando uno spareggio rischioso ed evitando da subito di riconosegnare la città nelle mani della sinistra». La Lega non avrà numeri sufficienti per mettere in crisi la maggioranza fucsia sempre più blindata, con 14 componenti su 22, ma Tomaello smentisce che l'obiettivo fosse questo. «A noi non interessa condizionare il sindaco. A noi interessa lavorare per il bene della città, prestando particolare attenzione ai temi a noi cari, che Brugnaro conosce bene chiarisce L'abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo oggi: noi faremo valere la nostra voce, con la nostra identità e la nostra rappresentanza».

IN GIUNTA

Tutto da capire chi entrerà in Giunta. Tomaello è sicuro: «Il sindaco mi ha detto: e adesso sono problemi tuoi, preparati a lavorare», chiosa, pur dicendosi non sicuro della nomina e a fianco a lui, stando agli accordi, ci sono altre due caselle da riempire: il criterio potrebbe essere il numero di voti conquistati («complimenti soprattutto alla Tosi, lei sa perché») oppure l'anzianità di militanza nel partito. Oppure un altro ancora: «Indicheremo persone brave, dedite alla causa, competenti, che meritano di andare ad amministrare», sottolinea Tomaello. Insomma, il bottino conquistato non è proprio soddisfacente, ma il valore aggiunto c'è e sarà fatto valere nelle sedi adeguate d'intesa con il rieletto sindaco. «Cinque anni fa lo scenario era diverso ricorda Tomaello Il 12% era la sommatoria tra la Lega e le civiche della coalizione. È chiaro che speravamo di più, ma il nostro contributo è stato decisivo. Personalmente sono molto soddisfatto in generale degli esiti delle elezioni. Per la Lega questo è un po' l'anno zero, dopo i tanti problemi e le divisioni del passato: abbiamo cinque consiglieri comunali, Raffaele Pasqualetto ha conquistato alla grande la presidenza della Municipalità di Mestre Carpenedo, l'età media dei nostri 26 eletti tra Comune e Municipalità è di 43 anni. La nuova classe dirigente sta avanzando».

Alvise Sperandio

