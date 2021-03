Gli psicologi entrino nei pronto soccorso e la violenza di genere diventi materia di studio nei corsi di laurea sanitaria e sociale. Quasi alla vigilia della festa della donna, l'Ordine regionale ribadisce le sue richieste. In particolare, dice il presidente Roberto Calvani, l'appello per far entrare questa figura nei reparti di emergenza per garantire l'accoglienza delle donne vittime di violenza in AsuFc non ha ricevuto sinora «nessuna risposta».

Si tratta di una «richiesta ribadita in accordo con le Procure, come quella di Udine, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari impegnati in prima linea, spiegano il presidente dell'Ordine Roberto Calvani e la psicologa Lucia Beltramini del Comitato nazionale pari opportunità dell'Ordine la quale evidenzia come «più di un progetto sia stato sottoposto alla Direzione generale e sanitaria di Udine (Asufc) non ottenendo però aad oggi alcuna risposta». Calvani sollecita ancora una volta una rapida programmazione per inserire stabilmente queste figure professionali nelle aree di emergenza delle strutture sanitarie. Dal 2020 è stato costituito il Comitato Pari opportunità interno all'Ordine che, insieme al Consiglio, continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione.

