IN CORSIA

PORDENONE E UDINE «Nei prossimi anni questo periodo sarà ricordato dai libri di storia, che ne parleranno molto». Joseph Polimeni è diventato direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale il 1 gennaio 2020. Appena insediato, aveva immaginato un piano di sviluppo per l'ospedale e la rete sanitaria. Aveva buttato giù numeri, disegnato scenari, impostato il budget. Il lavoro di un manager normale, che aveva solo sentito parlare di un virus che dall'altra parte del pianeta aveva appena fatto il salto di specie. In meno di due mesi lo stesso virus avrebbe preso e accartocciato il piano di Polimeni. Non ci sarebbe stato nulla di normale, nel suo mandato, e il contagio avrebbe travolto di lì a poco anche l'ospedale. Gli ospedali.

IL RACCONTO

«Abbiamo assistito a qualcosa che ha sconvolto tutto. I nostri piani non sarebbero serviti più a niente. Ricordo con particolare partecipazione la forza con la quale la pandemia è entrata nelle nostre vite, stravolgendo ogni programma». Il primo intervento tangibile in ospedale riguardò - a febbraio 2020 - il Pronto soccorso. «Si crearono i percorsi differenziati per chi aveva sintomi simili a quelli del Covid», ricorda Polimeni. Poi sarebbero arrivate le tende della Protezione civile per il triage. Ma ancora nessun malato. Sarebbero arrivati dopo. A decine, ogni giorno, come le vittime di qualche settimana dopo. Eccolo, lo tsunami. Prima un'onda, poi un'altra, fino alla resa del sistema sanitario. «Il più grande dolore della prima ondata - ha aggiunto sempre Polimeni - fu quello di dover fermare le attività ordinarie dell'ospedale, per privilegiare solamente le urgenze e gli interventi legati all'oncologia. E stato un momento molto difficile». L'apertura dei primi reparti Covid, subito insufficienti. Gli interventi sul territorio, come la trasformazione dell'Hospice di San Vito, gli invii dei pazienti a Udine e Trieste perché a Pordenone non c'era più posto. «Nel sistema bancario - fa un paragone il direttore generale dell'AsFo - uno choc del genere viene chiamato stress test. La pandemia, soprattutto nella prima ondata, è stato il nostro stress test. Lo abbiamo retto, ma è stata davvero dura. Il virus ha coinvolto tutti, abbiamo avuto colleghi contagiati e pazienti da gestire, anche a livello emotivo. Il 2020 è stato decisamente un anno orribile.

LA GESTIONE

Un anno orribile, ma che negli ospedali ha generato una risorsa spesso dimenticata: la capacità di fare squadra tra dei reparti che di solito si parlano a malapena. L'assalto della pandemia ha creato un nuovo modo di gestire la medicina, sia all'interno dei poli medici che sul territorio. «Lo stress test di cui parlavo - ha spiegato nel dettaglio Polimeni - ha comportato la necessità di far prevalere un approccio multidisciplinare. Siamo stati costretti a rivedere completamente il nostro modello organizzativo, e lo abbiamo fatto bene. Ora c'è un unico approccio al problema, con tutte le parti della sanità che dialogano tra loro.

C'è stato anche qualche errore, soprattutto nei primi giorni del contagio. «Forse nella fase iniziale c'è stata una percezione non piena del fenomeno. Magari è stato a causa delle esperienze del passato, con le quali questo virus non aveva nulla a che fare. Una valutazione tardiva che però ha coinvolto tutti». Più o meno tutto il mondo, non questo o quell'ospedale.

M.A.

