UDINE Dopo la giornata drammatica di lunedì con 14 vittime, rientra nel trend discendente dei giorni precedenti la mortalità da covid-19 in Friuli Venezia Giulia, con due soli nuovi lutti, entrambi registrati nel territorio triestino, il più colpito in assoluto. Crescono di pochissimo anche i nuovi contagi, di 17 unità, portando il bilancio complessivo a quota 2.792. Di questi ormai quasi la metà risulta guarito o clinicamente guarito, 1.036 nel primo cluster, 193 nel secondo, ovvero persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone. Sono 21 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, con un ulteriore calo di una unità nelle ultime 24 ore. La bambina di 3 anni accolta all'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste è stata estubata; all'Ospedale di Udine, al momento sono cinque i posti letto occupati mentre da venerdì scorso è chiusa la struttura dedicata di Palmanova. Alla luce di questi numeri il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha fatto sapere in serata che si pensa a una riattivazione graduale di alcune attività ospedaliere fino ad oggi bloccate.

Per quanto riguarda i ricoverati in altri reparti dei nosocomi friul-giuliani, questi risultano essere 139 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.162. Il paziente più giovane ricoverato in questo periodo in una delle strutture dell'Asufc ha 38 anni.

NUOVA TERAPIA CONDIVISA

Sul fronte della terapia all'ozono sperimentata al Santa Maria la Misericordia con ottimi risultati, la struttura si è già messa in contatto con gli ospedali di altre città italiane per estenderla su tutto il territorio nazionale. «Quella del Friuli Venezia Giulia è una generosità che non conosce confini, oltre che capace di superare gli ostacoli e gli egoismi che in momenti come questo talvolta emergono» ha dichiarato sempre ieri Riccardi, dalla sede della Protezione civile di Palmanova, facendo riferimento al supporto dato alle altre regioni italiane.

LA NAVE OSPEDALE

«Sono nella fase conclusiva le valutazioni sulle nuove strutture necessarie ad ospitare le persone colpite da COVID19 a Trieste» faceva sapere ieri sempre Riccardi dopo essersi confrontato sulla questione della nave-ospedale ipotizzata per accogliere i positivi del territorio giuliano (complessivamente 1.125, il numero più alto in Fvg). La Regione rimane in attesa di ricevere l'offerta degli albergatori per la soluzione alternativa, prima di decidere. A Federalberghi è stata chiesta la disponibilità di 300 posti distribuiti in un massimo di 3 strutture. La risposta potrebbe arrivare oggi pomeriggio, nel frattempo nessuna decisione definitiva è stata presa su dove trasferire gli anziani delle piccole case di riposo positivi al Covid 19. Dall'opposizione, attraverso Laura Famulari del Pd, chiedono però alla giunta Fedriga «perché non è stata presa in considerazione l'ospitalità alberghiera, la struttura Covid di Muggia o, ad esempio, il padiglione Ralli a San Giovanni o direttamente il Maggiore». Al confine con la Slovenia, invece, sono stati rintracciati circa 40 nuovo migranti, tra cui alcuni minorenni. Fotosegnalati e visitati, per loro ora è previsto un periodo di due settimane di quarantena che si svolgerà all'interno di Villa Nazareth, struttura individuata per tale possibile esigenza.

PROFESSIONI SANITARIE

Includere professionisti esperti, designati dagli Ordini, all'interno dell'unità di crisi regionale, e in specifiche task force o gruppi di lavoro. È questa la richiesta che gli Ordini delle professioni sanitarie in regione (TSRM-PSTRP, Ostetriche, Assistenti Sociali e professioni infermieristiche) hanno rivolto al presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga, e ai vertici della sanità del Friuli Venezia Giulia. Nella lettera, le organizzazioni che rappresentano 15 mila professionisti in tutta la regione, sottolineano la volontà di mettere a disposizione della macchina sanitaria regionale «il know-how tecnico professionale e le competenze organizzative dei 22 profili rappresentati», richiesta, aggiungono, che era già stata manifestata sin dalle prime fasi di diffusione del contagio da Covid-19. Fra in temi proposti la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, con un lavoro agile per frequenza, intensità, esposizione al rischio, telemedicina e quanto necessario per l'apertura graduale della fase 2; la continuità assistenziale con l'organizzazione dell'accoglimento territoriale dei pazienti che hanno superato la fase acuta dell'infezione; il miglioramento della sorveglianza epidemiologica e degli screening; la definizione di tempi e modi di riapertura delle attività sospese o ridotte; l'attenzione alle popolazioni fragili, anche senza storia di infezione da COVID-19, ma con problemi sociali e di salute, come bambini e adolescenti, persone anziane, con disabilità, patologie croniche o ingravescenti, disturbi mentali.

RISORSE DALLO STATO

Sarà incrementato di circa 30 milioni di euro il Fondo sanitario 2020 per la Regione, in deroga alla norma che prevede l'autofinanziamento della propria spesa sanitaria, considerando l'eccezionalità dell'emergenza Covid-19. Risorse di spesa corrente, hanno spiegato la deputata Sandra Savino e la consigliere regionale Mara Piccin, «vincolata alla pandemia e destinata al pagamento di straordinari a medici e infermieri, assunzioni a tempo determinato di personale, acquisto di prestazione dai privati accreditati e finanziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale. Fondi che, se non impiegati, a dicembre dovranno essere riversati nelle casse dello Stato. Sono risorse che permetteranno di affrontare i mesi che ci separano dall'auspicata fine dell'emergenza con più tranquillità».

