GLI ORGANIZZATORI

CORTINA D'AMPEZZO Sandro Cinquetti direttore del dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti di Belluno, ha coordinato i test di ieri pomeriggio: «È una esperienza importante, nella quale abbiamo offerto alle persone, che hanno partecipato a quella festa qui a Cortina, di eseguire un controllo, verificando la remota ipotesi che la presenza di un soggetto positivo abbia potuto provocare un qualche fenomeno di contagio, ancorché evidentemente asintomatico. I soggetti sintomatici fanno comunque i loro percorsi clinici. Stanno partecipando molti cittadini del nostro territorio, ma anche di altre regioni italiane e non soltanto».

IL LAVORO

Il dottor Cinquetti spiega come si sono svolti i prelievi: «Il modello organizzativo ha funzionato. Abbiamo messo in campo due squadre di tamponamento. Abbiamo avuto qualche leggera difficoltà informatica, legata al caricamento dei dati, soprattutto dei soggetti provenienti da fuori regione. Tutto si è svolto regolarmente, con un'attesa accettabile. Contiamo di fornire i referti a tutti, nel volgere di 24, al massimo 48 ore. Dovessimo trovare qualche positivo lo contatteremo per telefono e lo prenderemo in carico, come facciamo sempre». Per i partecipanti alla festa, il prelievo di ieri rappresenta una, non una costrizione: «Questo è il nostro intendimento conferma Cinquetti la gente partecipa volentieri perché non gliel'ha ordinato il dottore, di venire qui: gliel'ha offerto. Non ci sono procedimenti contumaciali, a carico di nessuno. Non è una situazione come può essere l'arrivo da Croazia o Spagna: in quel caso il soggetto non deve muoversi dal proprio domicilio, sino a che il tampone non è refertato. Qui non abbiamo introdotto alcun elemento contumaciale, di isolamento o di quarantena. Abbiamo dato questa opportunità, dopo un periodo di tempo corretto dal punto di vista epidemiologico, perché l'esposizione a questa persona positiva eventuale è avvenuta il 20 agosto, perciò il 28 abbiamo certamente superato il periodo medio di incubazione, che è di cinque o sei giorni. Per questo, chi oggi risulta negativo è certo di esserlo». E sul fatto che il giovane romano positivo dica che il contagio possa essere avvenuto sia in Sardegna come a Cortina il direttore Cinquetti è chiaro: «La storia clinica depone con ragionevole certezza per l'acquisizione dell'infezione durante il soggiorno in Sardegna. La vicenda ce l'abbiamo chiara pur in una situazione complessa da gestire».

RISCHIO BASSO

Il giovane Alvise Zuliani, della società Red squirrel events, che ha organizzato il Cortina summer party: «Noi siamo sereni, per come abbiamo svolto l'evento. Quest'anno abbiamo voluto, per le problematiche dovute al Covid-19, ridurre del 45% il numero di presenze, raddoppiando l'area che ha ospitato l'evento. Abbiamo mantenuto rigorosamente tutte le disposizioni emanate dai Dpcm. Mi sento di dire che siamo stati in regola su tutto». La sua serenità è la stessa che hanno mostrato tutte le persone che ieri si sono sottoposte al tampone: «Grazie al Comune e alla Usl 1 Dolomiti di Belluno abbiamo messo in piedi questo controllo e sono molto soddisfatto di come sta procedendo conclude Zuliani è una opportunità che diamo a tutti i nostri clienti, per essere più sicuri e sereni. Dal momento in cui siamo stati avvisati del caso positivo abbiamo attivato immediatamente tutto questo meccanismo dei tamponi, che sta funzionando bene. I clienti sono tranquilli. Chi non è presente a Cortina per il controllo ci ha già comunicato che ha fatto tamponi nella propria sede di residenza e che sono risultati negativi».

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA