GLI OPERATORIVENEZIA Fuori tempo massimo per il giro d'affari del turismo nel 2019 e incerta nelle modalità di applicazione. Soprattutto «non condivisa». Insomma, a sentire le associazioni delle agenzie turistiche, la tassa di sbarco scontenterebbe un po' tutti. «Siamo stati tra i promotori di questa imposta approvata dal Parlamento a fine dicembre, ma la nostra, stilata ancora due anni fa, era stata concepita in altra maniera, come chiave per la gestione dei flussi turistici». Una caratteristica che Andrea Gersich, managing director dio...