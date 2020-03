GLI OPERATORI SANITARI

VENEZIA Nel giorno in cui a Roma si sta pensando di riaprire le corsie al personale sanitario, scende a 246 il numero degli operatori, tra Ulss 3 e Ulss 4, in isolamento domiciliare perché positivi al tampone per il coronavirus o entrati in contatto con i contagiati. Tutti i 246 sono però asintomatici. Fino a ieri mattina erano 290 gli operatori in isolamento: il numero è calato perché circa una cinquantina di dipendenti ha terminato il periodo di quarantena ed è ora pronto a tornare in servizio.

Questo avviene nel giorno in cui la Regione Veneto ha certificato come siano arrivate richieste di 56 assunzioni di personale da parte dell'Ulss 3 e 9 da parte dell'Ulss 4. Di queste già 54 sono state sbloccate per l'Ulss Serenissima: 24 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico della prevenzione, 4 assistenti sanitari, 18 oss, 5 autisti di ambulanza. Sono già entrati in servizio un autista di ambulanza e due tecnici di laboratorio (uno a Venezia e uno a Mestre). Chi arriverà nei prossimi giorni andrà a potenziare le aree coinvolte dall'emergenza: Rianimazioni, Pronto soccorso e Malattie infettive. La Direzione sanitaria ha poi richiesto anche l'assunzione di due biologi, un tecnico della prevenzione e quattro assistenti sanitari.

Nel riposizionamento di una sanità travolta dall'onda dell'emergenza, si inserisce anche l'apertura di nuovi posti letto nelle due Ulss per i nuovi ricoveri. All'Ulss 3 arriveranno 47 nuovi posti divisi per i reparti di Terapia Intensiva, Semiintensiva Respiratoria e Malattie Infettive che si aggiungeranno ai 97 già disponibili: 19 saranno all'Angelo, 11 al Civile, 10 a Dolo, 9 a Chioggia e 6 a Mirano. Qurantadue i posti in più per l'Ulss 4 (erano 16 prima del coronavirus) e divisi tra gli ospedali di Portogruaro, San Donà e Jesolo. «Si stanno preparando per potenziare i posti di terapia intensiva, come richiesto dalla Regione - spiega Daniele Giordano di Fp Cgil - Andrà identificato il personale e valutate ulteriori assunzioni sulla base delle disposizioni nazionali. Dobbiamo attendere le nuove disposizioni ma siamo critici sul mantenimento in servizio di chi è in quarantena. Non vorremmo che eventuali episodi di contagio poi fossero addebitati a quel personale che lavora pur essendo in quarantena».

N. Mun.

