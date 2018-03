Gli onorevoli debuttanti del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PARLAMENTOVENEZIA È iniziata ieri la XVIII Legislatura della Repubblica Italiana con la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato. La pattuglia veneta è composta da 74 parlamentari, 76 se si contano anche Alessia Rotta e Cinzia Bonfrisco elette fuori regione. Per molti si è trattato di un ritorno - su tutti i forzisti Ghedini, Casellati, Brunetta e Milanato, l'Udc De Poli, i dem De Menech e Sbrollini, ma anche i pentastellati Endrizzi e Fantinati e così pure i leghisti Tosato e Erika Stefani - ma per altri è stato un debutto....