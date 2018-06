Gli omissis su Iva e Fornero per aggirare i veti Salvini corregge il premier e avverte M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nella replica Giuseppe Conte mette qualche pezza. «Non ho parlato dell'euro? Va bene, lo ribadisco: l'uscita dalla moneta unica non è in discussione». «Non ho detto nulla sulle grandi opere? Della Tav? Dell'Ilva? Lasciatemi il tempo di studiare i dossier». Ma le parole non dette, gli omissis nel discorso hanno un significato preciso. Il nuovo premier, costretto a mediare tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, almeno per il momento cerca di tenere a distanza i temi di conflitto. Ma così scontenta il capo della Lega,...