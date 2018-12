Gli oli lubrificanti esausti diventano ricchezza col Conoa e Confindustria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE Oltre agli oli esausti alimentari che diventeranno biodiesel, anzi Green Diesel nella raffineria di Marghera e prossimamente anche in quella di Gela, ci sono gli oli lubrificanti usati, che per il 50% vengono dal settore industriale e per il resto da quello dell'autotrazione. Anche questi oli, rifiuti pericolosi, possono diventare occasioni di sviluppo ecologico perché permettono di importare meno petrolio: nel Veneto l'attività di recupero degli oli lubrificanti vale 10 milioni di euro e nel 2017 sono state 27.122 le tonnellate di...