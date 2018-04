Gli occhi padovani su Marte e Mercurio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISSIONIPADOVA Ora che la paura è passata possiamo concentrarci sulla meraviglia delle conquiste spaziali che vede l'Università in prima fila. Siamo maestri nel progettare le ottiche e i meccanismi di funzionamento dei telescopi come dimostra Rosetta. E in futuro serviremo missioni su Marte, Mercurio e Giove sempre alla ricerca di conoscenza di pianeti gemelli al nostro. Ma siamo diventati anche collaudatori. In particolare della trivella che sarà montata sul rover dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea con la missione Exomars nel 2020...