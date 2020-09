LA STRUTTURA

VENEZIA Mentre tutto il mondo del jet set puntava in questi giorni gli occhi sul Lido, la 77esima mostra del Cinema aveva altri occhi che la osservavano dall'alto, proteggendola. Sono gli occhi bionici della Smart control room della polizia locale che al Tronchetto hanno dedicato una sala intera alla sicurezza della mostra sulla Settima arte. Ogni angolo controllato, così come sono controllate le calli e i campi della città d'acqua, i suoi canali (100 le telecamere per il controllo acqueo installate sulle vie principali di navigazione) ma anche le strade della città di terraferma.

Quattrocento occhi che osservano, immagazzinano, elaborano e mettono in mano a chi si trova a gestire l'intera macchina-Venezia, una fotografia reale della situazione. Attimo dopo attimo, secondo dopo secondo. Con una precisione al dettaglio dal momento che il cervellone è in grado, agganciandosi al telefono di una persona, di dire se è un residente, un turista italiano (ma anche veneto), un lavoratore pendolare o uno straniero in visita.

TORRE DI CONTROLLO

Di fatto la Smart control room di Venezia, nel cuore della nuova sede della polizia locale è una sorta di torre di controllo nella quale confluisce in tempo reale un'imponente quantità di dati: dal numero delle persone presenti in città al numero e tipologia di barche nei canali della città storica, dai passaggi ed eventuali ritardi dei mezzi pubblici stradali e acquei al controllo del flusso turistico, dalle previsioni metereologiche alla situazione dei parcheggi. Tutti questi dati vengono poi rielaborati, garantendo il rispetto della privacy, per ottimizzare i servizi pubblici e progettarne di nuovi, basandosi su dati scientifici. Inoltre la piattaforma raccoglie dati e flussi video provenienti dalle diverse centrali e sensori dislocati sul territorio e dalle varie strutture che hanno all'interno della Smart control room un pool di operatori esperti: Actv e Avm, Centro Maree, Comune, polizia locale, Protezione Civile, Venis e Veritas. Tutte queste informazioni vengono rappresentate visivamente sui video wall della Smart control room, consentendo agli operatori in tempo reale di verificare tutte le eventuali criticità. Il progetto, un mix di tecnologia e sicurezza, è stato finanziato in parte con fondi europei del Pon Metro (oltre 5 milioni) e in parte con risorse del Comune e rientra in un piano più generale di quasi 20 milioni, per dare nuova funzionalità a un'area considerata strategica per la città. I lavori sono stati eseguiti da Insula Spa mentre il gruppo Tim e Venis si sono occupate della parte tecnologica.

«Questa importante partnership - ha spiegato Alessandro De Sanctis, responsabile Sales Public Sector Nord Est di Tim - aggiunge ulteriore valore al ruolo di Tim, che mette a disposizione le sue competenze tecnologiche e le sue infrastrutture più avanzate per lo sviluppo di nuove soluzioni digitali al servizio delle città e del territorio».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA