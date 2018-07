Gli obiettivi: il clan dei nigeriani e il giro di eroina-killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTESTOMESTRE La piovra nera aveva iniziato ad allungare i tentacoli sulla città molto tempo fa. In principio era la prostituzione, vero cavallo di battaglia per i nigeriani in via Fratelli Bandiera. Il clan, poi, ha capito che dova cambiare business per ampliarsi: i soldi della prostituzione, così, sono stati reinvestiti nella droga. Creando, poco a poco, un vero e proprio impero in città. I rivali, i tunisini, hanno retto per un po', confinando i nigeriani alla zona di via Trento. Ma non sono durati a lungo: nella faida hanno perso...