LA SORPRESA

CAVALLINO-TREPORTI La sorpresa è arrivata dal mercato italiano, che giorno dopo giorno sta scoprendo Cavallino-Treporti. Andamento stagionale, Cavallino-Treporti, seconda spiaggia d'Italia e primo distretto europeo per il turismo plein air, da sempre frequentata quasi esclusivamente da ospiti stranieri, a luglio registra un meno 50% di presenze. «Per noi la vera sfida di quest'estate spiega Francesco Berton, presidente di Assocamping è stata quella di farci conoscere e apprezzare dal mercato italiano: la risposta è buona, i nostri connazionali, provenienti da tutto il nord Italia, stanno conoscendo le opportunità di una vacanza a stretto contatto con la natura, in contesti dove il distanziamento è garantito in condizioni normali». Ed è con questi presupposti che luglio sta facendo dimenticare il pessimo avvio di stagione. «A giugno abbiamo registrato un calo del 60% - dice ancora Berton ma va precisato che molte strutture hanno aperto solo a fine mese o addirittura a luglio. In più, con le frontiere chiuse, abbiamo perso completamente gli arrivi legati alle festività tedesche. Oggi abbiamo 27 campeggi aperti su un totale di 30, un risultato che viste le premesse riteniamo positivo. Allo stesso tempo riteniamo buona la risposta che è arrivata nelle ultime settimane, permettendoci di ridurre il calo delle presenze. Gli ospiti stranieri più affezionati sono tornati, alcuni già il primo giorno di apertura delle frontiere e queste presenze indubbiamente hanno rappresentato per tutti una grande iniezione di fiducia in un momento di forte incertezza. E poi ci sono molti italiani che stanno scoprendo una realtà nuova: tutti ci stanno riconoscendo la meticolosità nel garantire il rispetto delle varie disposizioni, tenendo però conto che nel nostro caso gli standard qualitativi erano già alti anche prima». Buone anche le previsioni per agosto e settembre. «Su questo fronte conclude il presidente dei campeggi va fatta una precisione, molti ospiti come abbiamo constatato in queste settimane si muovono solo all'ultimo momento e quindi le prenotazioni sono confermate poco prima del loro arrivo. Le richieste per i prossimi due mesi non mancano, anche dalla Germania, soprattutto per le ultime due settimane di agosto e i primi giorni di settembre. Se non ci saranno problemi ci potrà essere il ritorno dei tedeschi, soprattutto di quelli provenienti dalla Baviera, che sono pronti a tornare nelle nostre spiagge per trascorrere le loro vacanze».

Giuseppe Babbo

