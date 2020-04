L'INIZIATIVA

PORTOGRUARO Appello dei musulmani al presidente Zaia: «Ci aiuti ad avere spazio nelle tv per leggere i passi del Corano». Ben 25 associazioni islamiche del Veneto hanno sottoscritto una lettera indirizzata al governatore del Veneto, Luca Zaia, in cui chiedono, visto l'imminente avvio del periodo del Ramadan, di «poter disporre di uno spazio di qualche minuto nelle televisioni regionali, da dedicare ad un richiamo alla preghiera con la lettura, in lingua italiana, di qualche passo del Corano».

Il Ramadan, che inizia il prossimo giovedì 23 aprile, è per i musulmani il mese del digiuno e della preghiera. In Veneto, secondo i dati forniti, vi parteciperanno oltre 100mila persone di tutte le età., e molti di loro sono cittadini italiani. «Utilizzando la parabola spiega il portavoce delle associazioni nonché presidente di Al Hilal di San Stino di Livenza, Bouchaib Tanji - possiamo collegarci ai canali dell'Arabia Saudita e del Marocco per le preghiere, ma noi siamo qui in Italia da trent'anni. Da più parti ci chiedono di tradurre in italiano i nostri momenti di preghiera e quindi perché non farlo attraverso le televisioni? Il Ramadan di quest'anno aggiunge Tanji - sarà dedicato alle preghiere per la pace e per la fratellanza tra tutti gli uomini, di ogni fede e credenza. Per i musulmani veneti e italiani saranno ancora più forti i sentimenti di vicinanza con i cristiani, con i quali condividiamo l'invocazione a Dio affinché sia superata e vinta la pandemia da Covid-19 che ha già provocato tante vittime in Veneto, come in tutto il mondo».

Nella lettera le associazioni sottolineano di essersi impegnate a diffondere e far rispettare le regole di comportamento indicate dal Governo centrale e dalla Regione Veneto: «Così sarà anche per il periodo del Ramadan - è la promessa - Rinunceremo alla preghiera collettiva e all'ospitalità serale degli amici. I nostri centri culturali come i luoghi di preghiera aggiunge Tanji - sono e rimarranno chiusi fino a diverse disposizioni delle autorità. Non abbiamo invece rinunciato al precetto della carità e dell'aiuto verso i più deboli: le nostre comunità, pur patendo non pochi disagi, a seguito dei problemi di lavoro conseguenti alla emergenza sanitaria in corso, hanno effettuato numerose donazioni alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana e anche alle famiglie in difficoltà economica».

L'isolamento tuttavia pesa anche per queste comunità e peserà ancora di più nel prossimo mese, così importante per i credenti. «L'Islam, così come il Cattolicesimo, - prosegue il portavoce delle associazioni - è innanzitutto comunità e collettività. Avere spazio nelle tv regionali sarà anche un modo per avvicinare le persone e far conoscere la nostra fede troppo spesso offesa e deformata da chi ne ha fatto strumento di violenza e di intolleranza, e quindi per trasformare l'emergenza Covid-19 in una crescita ed un miglioramento della vita sociale e della vicinanza tra le persone».

Teresa Infanti

