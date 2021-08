Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI IRRIDUCIBILIBELLUNO Quasi un quarto dei dipendenti dell'Ulss Dolomiti non vaccinati ha fatto dietro-front. «Rispetto ai dati iniziali ha raccontato la direttrice generale Maria Grazia Carraro 59 dei 223 nostri operatori sanitari che non si erano messi in regola hanno avviato l'iter per la vaccinazione». Un cambio di rotta dell'ultimo momento. Quando, cioè, le aziende sanitarie hanno dato seguito al decreto legge 44 e sono partite con...