JESOLO

«Non ci fermiamo alla manifestazione di venerdì scorso, continuiamo ad appellarci ai sindaci di tutta Italia». Lavoratori invisibili uniti fino alla meta, gli stessi che sono scesi in piazza per cercare di far sentire la loro voce e chiedere un aiuto allo Stato. Si tratta di circa 5mila lavoratori nel litorale veneziano tra addetti ai supermercati, parcheggiatori, autisti, bagnini, commesse, magazzinieri, custodi e operai di aziende di servizi. Tutti occupati nel settore del turismo ma essendo assunti con tipologie contrattuali differenti, non hanno visto riconosciuto il loro diritto a un reddito di supporto. «La manifestazione è servita a far sentire la nostra voce spiega Hellen Grendene, pasionaria della categoria , ma non basta: continuiamo ad appellarci ai sindaci di tutta Italia affinché sostegno le nostre richieste al Governo. Continuiamo a inviare le lettere con le nostre richieste. Non abbiamo più certezze, siamo senza aiuti, la situazione è drammatica. Chi ha avuto la possibilità di lavorare durante la scorsa estate, ha fatto una stagione di tre mesi o di quattro al massimo. Ora la Naspi è finita e ad oggi non sappiamo quando sarà possibile riprendere il lavoro. La nostra è una richiesta di aiuto, ci sono persone che non hanno alcun reddito e che, per sopravvivere, devono rivolgersi ai servizi sociali del Comune. Chiediamo che ci venga riconosciuto un aiuto come avvenuto per gli altri lavoratori stagionali, l'unica differenza sono i codici Ateco dei vari contratti. Chiediamo e che gli aiuti siamo davvero per tutti». Ad essere ribadita è anche la necessità di unità con il mondo imprenditoriale, come del resto alcuni ristoratori presenti alla manifestazione hanno sottolineato. «Tutti siamo nella stessa situazione aggiunge Grendene . Lla presenza di alcuni imprenditori che ci hanno appoggiato ci dà forza, se le attività non riaprono noi non possiamo riprendere il nostro lavoro, in questa fase è fondamentale essere tutti uniti». Infine, una precisazione sullo spirito della manifestazione organizzata da Sabina Bellina, rappresentante degli stagionali e alla quale hanno aderito gli invisibili, dopo alcune polemiche sorte a margine della serata. «Non è stata una manifestazione politica conclude Grendene in piazza sono arrivati dei consiglieri comunali e un rappresentante dell'Amministrazione comunale che però erano presenti come imprenditori e lavoratori del turismo. Non c'era nessun simbolo politico, la manifestazione era aperta a tutti».

(g.bab.)

