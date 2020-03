GLI INVISIBILI

FELTRE «Ogni mattina mi sveglio, apro gli occhi, sorrido e mi dico: Bene, anche oggi sto bene!. E riparto per andare a fare il mio lavoro con il sorriso, perché sono contenta di poter essere utile, di dare il mio contributo in questo momento cosi difficile anche se questo comporta stare lontano dalla mia famiglia». Sono parole che arrivano dal cuore quelle di una delle addette alla pulizia e sanificazione delle aree Covid dell'ospedale di Feltre. L'emergenza Coronavirus ha creato un vero e proprio mondo parallelo all'interno del Santa Maria del Prato fatto di tanti eroi che sacrificano molte cose per garantire la salute agli altri e fanno turni massacranti con spirito di servizio. Ci sono i medici e gli infermieri in prima linea, gli operatori socio-sanitari, gli amministrativi - che mai come in questo periodo si ingegnano nel trovare soluzioni impensabili fino a ieri, guardando all'ospedale come un complicato Tetris in cui tutti i pezzi devono incastrarsi perfettamente - ci sono gli autisti delle ambulanze, i volontari che ruotano attorno al Santa Maria del Prato come supporto nelle mille attività.

LA SQUADRA PULIZIE

E poi c'è una piccola squadra di addette alle pulizie e alla sanificazione degli ambienti ospedalieri, di queste alcune seguono in particolare le aree Covid. Anche loro sono state fondamentali una settimana fa quando la situazione all'improvviso ha cominciato a esplodere, 5 decessi in provincia di Belluno, 3 solo a Feltre.

«Abbiamo lavorato per 10-12 ore di fila al giorno, chi si ricorda più, arrivavo a casa anche alle 10 di sera senza accorgermi che la giornata era finita - racconta una delle addette - anche adesso quando dobbiamo sanificare una zona Covid ci vestiamo come fanno medici e infermieri ogni giorno: tuta, mascherine, occhiali o visiera, doppi guanti, in alcuni casi anche tre, cuffia e sopra il cappuccio della tuta, calzari. Niente rimane scoperto per evitare ogni contagio. E non è facile fare ore di pulizie vestite cosi, si suda tantissimo e i movimenti non sono pratici. Puliamo le camere, gli armadi, i letti, tutto, ogni angolo e quando abbiamo finito, via tutto nei raccoglitori dei materiali infetti che poi vengono bruciati. Perché non si può rischiare di portare il virus in corridoio. Poi ci si lava, ci si riveste e si ricomincia. Non mi sono mai lavata e disinfettata tanto come in questo periodo. Ma è l'unico modo per proteggerci. Abbiamo pulito e sanificato interi reparti. In amministrazione hanno dovuto riorganizzare l'intero ospedale in pochissimo tempo, creare zone protette con nuovi posti letto, non so nemmeno come abbiano fatto. Noi facevamo quello che ci veniva chiesto: spostato, lavato, disinfettato, sanificato. Ci occupiamo anche di sanificare le ambulanze, sì perché se trasportano un positivo poi va tutto pulito e disinfettato per evitare contagi. C'è un'attenzione a tutto».

PENA PER I MALATI

Come per tutte le tessere del Tetris di questa emergenza, il lavoro extra si aggiunge a quello ordinario che comunque va portato avanti e quindi l'ordinaria pulizia dei reparti. E allora le ore si accumulano comunque ogni giorno. Per tutti. Anche per loro. In questo momento di emergenza si impara a convivere con la paura. «Quella l'ho vista bene nei malati di Covid 19 che ho visto spostare nell'area dedicata - racconta - erano coscienti, ma sono soli, le famiglie non possono avvicinarsi, leggi nel loro volto la paura, sono spaventati e disorientati, mi fanno tanta pena. E allora sono contenta di poter fare il mio lavoro e cerco di farlo con il sorriso perché so che faccio qualcosa di utile, dò il mio contributo in questo momento cosi difficile. Mentre lavoro in realtà non penso di rischiare qualcosa, non ho paura - conclude la donna - è quando torno a casa che la sera penso a tutto quello che sta succedendo e realizzo. Penso alla mia famiglia, ai miei figli e ai nipotini da cui ho deciso di staccarmi per non metterli in pericolo. Non vederli e non poterli abbracciare quello sì mi pesa veramente tanto. Per fortuna esistono le video chiamate che mi salvano. E dico a tutti: state a casa perché solo questo aiuterà chi sta combattendo il virus».

Anna Valerio

