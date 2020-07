VIABILITÀ IN AFFANNO

BELLUNO Alle 12.05 il primo battito del metronomo è un messaggio pubblicato sui social, dalla questura di Belluno: «Si segnala traffico intenso, uscita A27 Pian di Vedoia, innesto SS 51 direzione nord». È l'inizio di un altro sabato da dimenticare per la viabilità della provincia. Il preludio, a voler guardare ancor più in maniera distaccata, di un fine settimana che costringe i bellunesi a pianificare qualsiasi tipo di spostamento, per evitare di rimanere intrappolati nel serpentone. Ma costringe anche i turisti ad ore di coda sotto il sole. Il secondo battito è dell'assessore provinciale Massimo Bortoluzzi che, senza giri di parole, parla di situazione «inaccettabile, con ripercussioni oltre che per il turismo, anche e soprattutto per i residenti». Non è una melodia, né una marcia trionfale. Il problema infatti, se appare sopportabile, o quantomeno calcolabile, per chi è diretto verso una vacanza sulle Dolomiti o verso un fine settimana al fresco lo è decisamente meno per chi vive lungo la Alemagna. Le ripercussioni si estendono a macchia d'olio. «Anche a Ponte nelle Alpi è tutto bloccato» ha spiegato poco dopo un altro utente. Molti sono infatti gli automobilisti che per provare a evitare l'imbuto tra Pian di Vedoia e Longarone decidono di procedere fino a Ponte Santa Caterina, passando per Cadola e poi attraverso il centro di Ponte nelle Alpi. Il risultato? Altre code.

DESOLAZIONE E RABBIA

Ma non è solo sconforto, è anche voglia di reagire in fretta. Per questa ragione le parole pronunciate ieri dal presidente della regione Luca Zaia che ha sollecitato, ora che Autostrade passa allo Stato, di liberalizzare la A27 hanno regalato una speranza tra gli addetti ai lavori. «La proposta di eliminare i pedaggi sull'autostrada A27 non può che essere condivisa e sostenuta - ha spiegato ieri mattina la numero uno degli industriali bellunesi, Lorraine Berton - permetterebbe, tra l'altro, di abbassare i costi a carico delle aziende del nostro territorio, che come noto, già si trovano a dover sopportare disagi e spese più elevate rispetto a chi opera in pianura». Gli industriali non si fermano però a questo: vanno oltre e propongono di mantenere il pedaggio destinandolo alla Provincia. «Così da investire proprio per migliorare la viabilità. Perché il tema vero, al di là dei pedaggi - prosegue Berton - è quello di migliorare i collegamenti, fisici e virtuali. È questo, come abbiamo avuto modo di ripetere ormai tantissime volte, il presupposto fondamentale per la competitività e l'attrattività del nostro territorio. Senza infrastrutture non c'è sviluppo e senza sviluppo, sostenibile e inclusivo, non c'è futuro per la montagna bellunese».

IL PROLUNGAMENTO

Per evitare l'imbuto l'unica soluzione è quella di sciogliere i nodi di Longarone. Permettere al traffico di incanalarsi verso Zoldo e Cadore senza attese, ma anche di consentire di superare l'abitato di Longarone senza rallentamenti. «O si prolunga l'autostrada o la situazione sarà sempre peggio» conclude Bortoluzzi. L'impressione è che a scegliere le Dolomiti in questa stagione sia soprattutto un turismo pendolare. Quello che arriva dalla pianura per concedersi una giornata di serenità. «Quello che quassù, dopo un fine settimana in coda, potrebbe decidere di non venirci ancora» sottolineavano nei giorni scorsi gli operatori turistici. Insomma, dopo una stagione primaverile complicata per il virus l'assalto alla montagna bellunese, con una viabilità che fatica a reggere il colpo, sta rendendo difficile anche quella estiva. Una stagione che quassù mai prima d'ora era stata attesa con così tanta speranza.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA