GLI INTERVENTIVENEZIA (d.gh.) Sono 3.690 le persone di età compresa tra i 65 e 75 anni che vivono sole in città. Un dato sul quale il Comune lavora per fornire servizi a misura di single, ma non solo. La città di Venezia investe molto sugli anziani: 8-10 milioni di euro l'anno per i servizi più vari, dall'assistenza domiciliare, ai trasporti, all'inserimento nelle case di riposo, ai centri diurni per l'Alzheimer aperti pure la domenica, alle iniziative di svago e socializzazione. E con il progressivo invecchiamento della popolazione le...