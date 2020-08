GLI INTERVENTI

VENEZIA Cantieri aperti nelle scuole degli istituti comprensivi veneziani, anche se resta in alcuni casi l'incognita della gestione degli spazi nel rispetto delle norme anti-Covid. Qualche settimana fa si sono tenuti gli incontri tra Comune e dirigenti scolastici con lo scopo di individuare gli interventi da effettuare entro il 14 settembre, data stabilita per l'avvio dell'anno scolastico.

IN CENTRO STORICO

«Abbiamo effettuato ricognizioni in ogni struttura e predisposto il piano di rientro spiega Anna Curci dirigente dell'Istituto comprensivo Morosini - abbiamo chiesto più personale docente ed Ata ed ordinato nuove sedute ed arredi innovativi per gestire meglio gli spazi». La lista dei lavori segnalata dai dirigenti appare lunghissima, ma se si va a guardare nel dettaglio, pochi sono gli interventi di edilizia leggera mentre si tratta per la maggior parte di interventi di manutenzione ordinaria mai effettuati. Si va dalla messa in funzione dei molti bagni fuori servizio, alle infiltrazioni d'acqua negli spazi comuni, passando per la pulitura delle tende nelle aule che in scuole come la Renier Michiel non viene effettuata da circa otto anni. Se da un lato tende che non vengono lavate da anni possono creare disturbi respiratori, come segnalano i genitori, il fatto di utilizzare meno bagni può compromettere la gestione del distanziamento. E lavarsi le mani solo con l'acqua fredda non è il massimo per l'igiene.

Questo succede alla primaria Zambelli dove da anni se si accende l'acqua calda scatta immediatamente l'allarme anti incendio. Sulla questione degli spazi pare che nel centro storico la situazione sia buona: «Da quello che ci risulta solo la primaria Renier Michiel ha qualche problema per via dell'alto numero di alunni spiega la presidente del consiglio d'istituto del comprensivo Dante Alighieri Eva Bassi ma probabilmente sarà risolvibile facendo mangiare i bambini in classe anziché in mensa». Intanto i genitori stanno cominciando a farsi sentire con i rispettivi rappresentanti domandando come sarà l'organizzazione per il rientro.

A MESTRE

Oltre la polemica sui banchi singoli colorati anti-Covid, c'è lo studio rigoroso degli ingressi e le uscite differenziate degli alunni, più turni nelle mense, distanza di sicurezza, mascherine, gel igienizzante, misurazione della febbre, nuovi usi dei laboratori e delle aule magne. Dai primi di agosto anche gli istituti comprensivi mestrini stanno allestendo gli spazi per la ripresa del 14 settembre. Michela Manente, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Giulio Cesare, si sta attenendo alle linee guida e alla valutazione delle ipotesi inviate dall'ufficio scolastico regionale, per quanto riguarda la disposizione dei banchi. «Ho chiesto una fornitura di banchi, dove le aule non mi consentono il distanziamento con quelli già in dotazione all'istituto - dice la dirigente - dei banchi un po più piccoli, in quasi tutti i plessi. Sto studiando percorsi di entrata e uscita differenziati, soprattutto dove ho più classi. Farò due ingressi, due percorsi in istituto». La dirigente si sta occupando sia della segnaletica orizzontale a terra con i percorsi da seguire, sia di quella verticale con cartellonistica e avvisi dedicati a tutti tipi di utenza, alunni, famiglie o fornitori. «Gli studenti non possono avere la temperatura più alta di 37 gradi - aggiunge - e per questo collocheremo dei dispenser con gel igienizzante all'ingresso dell'istituto, ma anche fuori dalle classi, nella mensa, nei laboratori. Ho predisposto dei termoscanner per la misurazione della temperatura corporea per docenti e personale, ma per gli alluni non sarà possibile e quindi disporrò che venga misurata a casa dai genitori, mentre a scuola ci avvaliamo delle pistole». Sui banchi dinamici monoposto, colorati e con le ruote, Manente è convinta che si possono usare, perché furono introdotti per effettuare «una didattica di natura cooperativa, che permettesse l'organizzazione dello spazio in aula avvicinando o allontanando i gruppi che devono lavorare insieme», e non con il Covid. E se per i bambini sotto i sei anni non ci sarà l'obbligo della mascherina, per le maestre ci sarà quello della maschera con la visiera. Gli altri dovranno dotarsi di mascherina per uscire dalla classe.

SPAZI CARENTI

Inoltre, sarà incrementato il numero dei turni mensa, come all'istituto comprensivo Spallanzani. «Per i bambini che frequentano la scuola primaria - spiega la dirigente Michela Michieletto - non abbiamo avuto bisogno di acquistare sedie innovative. Per fortuna abbiamo numeri contenuti, non superiamo i 20-22 alunni per classe, e dove questo numero viene superato rinunciamo all'aula magna e al laboratorio multifunzionale». Ingressi diversificati per primaria e secondaria. «Nelle scuole secondarie di primo grado, la Bellini ha rinunciato a quattro laboratori per permettere il distanziamento a colonna - dice la dirigente - per la Spallanzani, invece grazie a dei fondi già arrivati, abbiamo acquistato delle sedute innovative». Anche Michieletto crede che queste siano un modo per pensare a una »didattica più elastica», soprattutto in istituti come lo Spallanzani, che non sono dotati di spazi laboratorio.

Alice Carlon

Filomena Spolaor

