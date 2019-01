GLI INTERVENTI TREVISO Un ragazzo soccorso in coma etilico, sei persone ustionate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INTERVENTITREVISO Un ragazzo soccorso in coma etilico, sei persone ustionate dai fuochi d'artificio, cassonetti dati alle fiamme e un uomo denunciato per aver aggredito, dopo esser stato accompagnato in ospedale, un medico del Pronto Soccorso del Ca' Foncello. L'inizio del nuovo anno, c'era da aspettarselo, è iniziato letteralmente col botto tra richieste di soccorso sia nelle piazze che ospitavano gli eventi di San Silvestro sia in alcuni dei locali della movida trevigiana. I vigili del fuoco hanno effettuato una quindicina di interventi...