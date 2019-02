CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPADOVA L'ex ospedale Geriatrico è stato trasformato in cittadella universitaria. Taglio del nastro dopo l'estate per il grande, nuovo polo umanistico del Bo. I lavori sono in dirittura d'arrivo: quello che era, in via Beato Pellegrino, il nosocomio della città riservato agli acciacchi della terza età è diventato una sede accademica da oltre 14.000 mq, costata la bellezza di 40 milioni di euro e non poche magagne burocratiche.Dal recupero dell'enorme, vecchio palazzo, articolato in chiostri e cortili, è sorta - con la...