GLI INTERVENTI

MESTRE Quasi due anni vissuti giorno per giorno, con gli scenari - spesso tragici - che cambiavano all'improvviso e dolori (ma anche gioie, come l'arrivo dei primi vaccini) che sarà impossibile dimenticare. Il patriarca Francesco Moraglia, ospite del seminario dell'Ulss 3 di ieri pomeriggio all'M9, ha negli occhi l'immagine di Papa Francesco solo in preghiera in piazza San Pietro. «In quella solitudine, in quel faticare a raggiungere l'altare, ha rappresentato quanto tutti noi stavamo vivendo - ricorda Moraglia -. Ma io guardavo anche piazza San Marco che, da formicaio di visitatori che la riempiono dalla mattina fino a notte fonda, si era trasformata in un deserto. La pandemia non ha toccato solo il nostro fisico, ma anche le relazioni sociali e l'anima delle persone. Anche se non siamo ancora alla fine, l'augurio che si abbia un'umanità più forte e più coesa». Per il patriarca, «sebbene in Italia il welfare abbia funzionato molto bene, servirà investire di più sulla salute intesa come bene della persona e come bene sociale, perché riguarda l'anima delle persone. Penso a quante sofferenze rimarranno soprattutto tra gli adolescenti, o alle tante persone che vivono sole, aiutate per fortuna da molti giovani che si sono resi disponibili ad aiutarle». Un raggio di sole come quello che ricorda il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato: «C'era quel ragazzo che ha voluto ostinatamente vaccinarsi, a tutti i costi. L'ho visto come un segnale che bisogna andare avanti. Da quel febbraio del 2020 abbiamo visto la morte e la speranza: i volti delle persone che entravano nelle terapie intensive dalle quali non sono più usciti, ma pure la gioia di arrivare a ottomila vaccinazioni in un solo giorno». Se potesse riavvolgere il nastro c'è una sola cosa che - dice scherzando - non rifarebbe: «Accettare l'incarico di direttore. I primi trenta giorni tra marzo e aprile sono stati terribili: i contagi, l'emergenza e i vaccini che non arrivavano mentre noi allestivamo il PalaExpo».

«Siamo ancora nel pieno pandemia, ma abbiamo capito molte cose - aggiunge il prefetto Vittorio Zappalorto sempre all'M9 -. Spezzo una lancia per i governi del nostro Paese che hanno affrontato l'emergenza e per la Regione per quello che e stato fatto: ci hanno difeso e protetto fino a questo momento, anche nei primi mesi di grande confusione che era inevitabile di fronte alla pandemia. Come prefetti abbiamo cercato di rendere comprensibile le disposizioni che arrivavano». E il Covid ha toccato personalmente anche Zappalorto: «Al San Giovanni e Paolo ho trovato una struttura efficientissima, con tutto il personale vicino a noi pazienti. Ne sono uscito e adesso sto bene, tanto che mi sono iscritto ad un corso di apnea. Una reazione rispetto a quanto mi è accaduto: ora decido io quanto non respirare».

F.Fen.

