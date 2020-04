LE INCOGNITE

BELLUNO Doveva essere la primavera decisiva per mettere in sicurezza la montagna bellunese violentata dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018. Rischia di essere un'altra stagione sprecata. La prima, quella del 2019, è andata in archivio perché intervenire ad emergenza ancora in corso non è stato agevole. Questa volta, a diciassette mesi di distanza, c'è una nuova emergenza (il coronavirus) a mettersi di traverso impedendo agli alberi di lasciare il suolo dove il vento li ha scaraventati.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme la Confartigianato di Belluno con la presidente Claudia Scarzanella: «Abbiamo inoltrato una richiesta e per venerdì è prevista una videoconferenza con il prefetto. Come categoria abbiamo sintetizzato le domande alla commissione che le esamina. Un gruppo di lavoro composto da Prefettura, Camera di commercio e Guardia di Finanza. Questo è uno dei quesiti di interesse trasversale e ci auguriamo in settimana ci sia uno sblocco. Siamo all'interno della filiera energetica - spiega Scarzanella - di cui dovrebbe essere garantita la continuità. Anche intervenire sul dissesto però credo debba rientrare tra le attività essenziali. Credo che i timori fossero legati al nodo degli incidenti sul lavoro. È chiaro che tutto va però pesato e vanno messe assieme le varie visioni. I cantieri di Vaia è indispensabile farli. I boschi, inoltre, vanno puliti. Non sono questioni banali».

L'INTERVENTO

E ieri pomeriggio ad intervenire sul tema è stato anche l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin. «Il testo è chiaro, le opere di ingegneria sono citate, nel testo c'è scritto che se l'azienda è di pubblica utilità o della filiera non si deve fermare. In questo caso la rimozione degli alberi è tra l'altro funzionale alla costruzione dei paravalanghe, siccome il paravalanghe è opera di filiera secondo quanto previsto dal decreto non si deve fermare. È chiaro che va garantita la sicurezza ai dipendenti. Il rispetto delle distanze, i dispositivi ma i cantieri relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza devono avvenire nel più breve tempo possibile, senza interruzioni. Se ci fosse necessità siamo pronti a segnalare al prefetto la pubblica utilità».

NEI COMUNI

Inevitabile l'impatto sul territorio tanto che il sindaco di Seren, Dario Scopel ha addirittura scritto ai ministri di Sviluppo Economico, Politiche Agricole e Autonomie. «C'è un comparto del settore primario, particolarmente rilevante per l'economia della montagna e delle nostre comunità locali, che a seguito dell'emergenza coronavirus rischia di vedere compromessa un'intera stagione, e non solo. E' quello delle imprese forestali, completamente bloccato dal DPCM dello scorso 22 marzo, proprio in un momento cruciale dell'anno».

QUESTIONE DI SICUREZZA

«Nei comuni montani - prosegue Scopel - la legna da ardere è un bene primario che deve essere garantito in programmazione del prossimo autunno. C'è però, purtroppo, molto di più nei nostri boschi noi siamo ancora alle prese con i drammatici effetti della tempesta Vaia. I programmi di recupero degli schianti sono stati completati solo parzialmente e il materiale a terra è ancora moltissimo. Se dovessimo perdere altro tempo, è molto probabile che la situazione degeneri rapidamente anche sul piano della diffusone di alcuni parassiti come il bostrico, con ulteriori gravissimi danni anche alle piante ancora in vita. Lo scenario che si va prospettando a breve termine è drammatico».

Andrea Zambenedetti

