BELLUNO Un'opera importante per la città e un simbolo della sua rinascita. È stato unanime il giudizio delle istituzioni sull'investimento realizzato dalle famiglie Chemello e Francavilla.

«Questo enorme e importantissimo intervento ha detto il sindaco Jacopo Massaro - ha un valore particolarmente simbolico. Il palazzo Navasa Colle rappresentava l'icona dell'avvio del declino della città: nel momento in cui scoppiò la crisi e lo Stato cominciò ad abbandonare un pochino alla volta i territori più marginali geograficamente, qui chiuse la sede della Banca d'Italia. Oggi, paradossalmente, con la crisi aggravata dalla pandemia, si è concretizzata un'operazione in segno opposto e ci si è riappropriati di uno spazio che era l'emblema dell'abbandono. E poi c'è un altro valore simbolico, tutto bellunese: il non abbattersi di fronte alle difficoltà, il trovare la forza per affrontarle e con grande coraggio e spirito di unione, la voglia di investire come fatto dalle famiglie Chemello e Francavilla che hanno realizzato un'operazione importante per la comunità nel suo complesso. Così Belluno va verso il completamento di un progetto ambizioso, iniziato con il parcheggio di Lambioi e la scala mobile. Oggi si va a recuperare un'altra parte del centro, con una serie di interventi del quale questo è sicuramente il più impattante sotto il profilo privato. Unito ad altri interventi come quelli alla scuola Gabelli o al palazzo Crepadona, verrà ridato grande valore alla nostra città. Sono stati messi in campo tra privato e pubblico quasi 40 milioni di euro su 36 mila abitanti. Nel rapporto investimento - abitanti non credo ci sia pari in Italia».

Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro Federico D'Incà: «Questo è un investimento importantissimo per la nostra città. È un esempio virtuoso di una nuova visione per il Bellunese, un territorio che deve vivere una rinascita cogliendo ogni opportunità per sviluppare il settore manifatturiero e soprattutto quello turistico. Bisogna crederci insieme, pubblico e privato. Lo Stato sta facendo molto, ricordo ad esempio i 700 milioni di euro per i Mondiali e le Olimpiadi a Cortina, gli 800 milioni per l'elettrificazione della ferrovia, il milione di euro destinato al Veneto, di cui una gran fetta al Bellunese, per contrastare il dissesto idrogeologico dopo Vaia. Investimenti pubblici che si affiancano a quelli privati, come questo delle famiglie Chemello e Francavilla, che serviranno a dare visibilità al nostro territorio tanto ricco di potenzialità».

E di sinergie ha parlato anche monsignor Giorgio Lise: «Concordia e sinergia sono fondamentali per portare a compimento opere importanti come questa. Ciò vale in tutti i settori della vita. Quanto fatto in questo palazzo ne è un esempio, un risultato gioioso dato dalla sinergia tra due famiglie, tra chi ha progettato e le maestranze che lo hanno realizzato».

