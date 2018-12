CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIBELLUNO La ferita provocata dall'uragano del 28-29 ottobre è ancora aperta e, ieri, il vento è tornato a fare paura, soprattutto in un Agordino già duramente provato.Il vento ha soffiato forte soprattutto in quota, dove non sono mancate le chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di diverse piante. Il primo allarme è arrivato proprio da Gosaldo Agordino verso le 10.30 del mattino. Un albero è finito sopra i cavi volanti della Telecom rischiando di fare danni alla rete di comunicazioni. Fortunatamente la pianta non si è...