GLI INTERVENTI

BELLUNO Finita l'emergenza maltempo ma molte strade rimangono ancora chiuse. Il Passo Valparola, ad esempio, scomparso completamente sotto la neve dello scorso fine settimana, è ora una galleria scavata dai trattori attrezzati di Veneto Strade. Due pareti bianche ai lati, alte quasi 3 metri, e al centro lo spazio per un solo veicolo. Ieri i lavori sono proseguiti senza sosta per liberare le strade dalla neve. I mezzi di Veneto strade si sono concentrati sul Passo Valparola e Passo Falzarego ma la coltre bianca è davvero tanta. Ad avere la peggio, dopo le abbondanti precipitazioni in quota, sono stati i rifugi. Alcuni sono rimasti senza corrente e impossibilitati a muoversi. Come era successo al ristorante Malga Rin Bianco, ad Auronzo di Cadore, raggiunto dopo qualche giorno dai soccorsi con un nuovo generatore. Ieri pomeriggio, invece, la squadra del Soccorso Alpino della stazione di Auronzo, insieme ai volontari della Protezione Civile, ha raggiunto il Rifugio Bosi con il gatto delle nevi del Centro Motoslitte Misurina. «I gestori vivono lì a 2205 metri di altitudine 365 giorni all'anno ha raccontato il sindaco Tatiana Pais Becher mi hanno contattata preoccupati perché erano rimasti isolati a causa delle numerose piante cadute sulla strada che scende a Misurina. Devo ringraziare i soccorsi che si sono attivati subito per il sopralluogo e, poi, per liberare il percorso». Di seguito i tratti stradali ancora chiusi al traffico: strada regionale (d'ora in avanti sr) 48 delle Dolomiti da Passo Pordoi a località Ponte Vauz, da Pian di Falzarego a Col Gallina e dal bivio dogana vecchia a località Giralba (quest'ultimo tratto aperto per mezzi di soccorso); strada provinciale (sp) 2 della Val del Mis da Gena Bassa a località Titele; sp 5 direzione di Lamosano da Schiucaz all'incrocio con la provinciale 4; sp 24 del passo Val Parola da Passo Falzarego fino al confine con la provincia di Bolzano; sp 25 del Passo Valles dal bivio del Passo San Pellegrino a Passo Valles; sp 30 Panoramica del Comelico dalla fine del centro abitato di Costa a Costalissoio e poi fino a Costalta; sp 42 della Cavallera a Perarolo; sp 251 della Val di Zoldo e Val Cellina da Soffranco a galleria San Giovanni; sp 422 dell'Alpago e del Cansiglio in località Ponte Maina; sp 619 di Vigo di Cadore dalla zona di Al Fogher al confine con Udine; sp 638 del Passo Giau da Pocol a bivio Posalf; sp 641 del passo Fedaia da Malga Ciapela al confine con la provincia di Trento; sp 33 di Sauris da Casera Razzo al confine con Udine. Veneto Strade spiega che «per consentire lo sgombero neve in sicurezza, saranno possibili chiusure temporanee di altri tratti stradali» affrontabili, in ogni caso, solo con gomme da neve o catene.

Davide Piol

