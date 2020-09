LE DOCENZE

VENEZIA A Venezia non sono ancora stati diffusi e comunicati ai sindacati i dati esatti sul numero di cattedre già assegnate e sui posti che invece restano da colmare. Ma, a mettere insieme le voci provenienti dai vari istituti scolastici, la situazione degli organici sembra più rosea del previsto e forse, nonostante il periodo segnato dall'emergenza sanitaria, anche migliore degli anni scorsi. Ogni settembre alla vigilia dell'anno scolastico ci si rassegna ad avere tante classi scoperte e quindi orari ridotti per settimane, in attesa delle nomine. «Quest'anno invece i docenti non mancano - spiega Giuseppe Morgante, segretario provinciale Uil scuola -. Tra il 20 e il 25% degli organici non è ancora stato nominato ma è solo perché i supplenti non sono ancora stati chiamati. Il personale c'è: si attendono le graduatorie che saranno pubblicate nel giro di qualche giorno». Quest'anno le graduatorie sono state rinnovate e le domande sono tantissime: «Sotto questo aspetto è l'anno migliore. Non abbiamo liste vuote e, se entro un paio di giorni arriveranno le graduatorie, si procederà con le nomine. Per certi versi le nuove procedure, collegate alle esigenze di smart-working, hanno velocizzato le cose. Di sicuro il 14 settembre mancherà ancora qualche docente in classe ma si tratterà di pochissimi casi». Migliore che nel passato anche la situazione della copertura dei posti di sostegno, da sempre croce dei dirigenti a inizio anno scolastico a causa delle graduatorie che si svuotano in fretta.

Poche le segnalazioni dagli istituti comprensivi veneziani anche sul fronte degli spazi: «Le regole imposte sono discutibili e troppe - aggiunge Morgante -, ma sono stati fatti tantissimi lavori durante l'estate e gli spazi e le distanze, stabilite dai comitati tecnici, saranno rispettati». Ci si aspettano le polemiche dalle famiglie, e sicuramente ci saranno a partire dal primo giorno di scuola, per la necessità di adattarsi alle norme.

Il vero grande problema da affrontare resta il trasporto scolastico che mette in crisi non solo le scuole ma anche i Comuni. «Se tutte le questioni che dipendono da scuole e Comuni sono state affrontate e risolte, il tema dei trasporti resta il punto dolente. Anche salendo al 100% di riempimento, si deve tenere conto che prima su un autobus da 55 posti salivano fino a 200 persone e ora non sarà possibile. Questo sarà il problema: le azienda di trasporti stanno cercando di affrontarlo ma in mancanza di fondi non possono appaltare i servizi».

M.Fus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA